PRI desea buena suerte a AMLO con la Guardia Nacional

Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, deseó buena suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador en la implementación de la Guardia Nacional como parte de su estrategia de seguridad.

Con 463 votos a favor y uno en contra, los diputados federales aprobaron este jueves la conformación de la Guardia.

Previo a la votación, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento, dentro de los cuales el PRI fijó su postura de apoyo con sus votos a favor, dejando claro que ahora será responsabilidad del Gobierno Federal que la Guardia Nacional logre sus objetivos en cuestión de seguridad pública.

"El presidente de la República pidió una Guardia Nacional; ya tiene una Guardia Nacional. El presidente de la República pidió el apoyo y respaldo de las Cámaras; tuvo el respaldo de la Cámara de Diputados y Senadores y hoy habrá de ratificarse seguramente. El presidente de la República tiene la responsabilidad ahora, corresponsablemente con quien tiene función de gobierno, instrumentarlo de la mejor manera. No le apostemos al fracaso, no le apostemos a que esta Guardia Nacional no tenga éxito, porque si eso acontece vamos a perder todos", mencionó René Juárez Cisneros en su intervención.

Las y los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado trabajaron para asegurar una Guardia Nacional, ahora le toca al Ejecutivo Federal, corresponsablemente con quien tiene función de gobierno, de instrumentarla de la mejor manera. No hay pretextos.

El priísta aseveró que se debe anteponer el interés de los mexicanos sobre su tranquilidad, por lo que afirmó que el PRI desea que le vaya muy bien al gobierno de López Obrador en materia de seguridad.

Mencionó que en el Senado pudieron construir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con respecto al tema de la Guardia Nacional, lo que hoy los llevó a votar a favor de ella. Asimismo, destacó que fue la unión del PRI, PAN, MC y PRD la que planteó a la mayoría democrática que era necesario abrir un espacio para la discusión que diera más tiempo para tomar la decisión, generar el parlamento abierto para escuchar voces externas e incorporar lo posible de estas recomendaciones en función de la realidad política y de la composición de la Cámara de Diputados.

"Qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos actuado con mezquindad y miopía y no hubiésemos hecho transitar esta iniciativa para que el Senado tuviera materia: hoy no estaríamos aquí discutiendo eso", señaló.

Además, explicó que el PRI votaría a favor plenamente convencidos de que se construyó y delineó el camino hacia lo que hoy se tiene como minuta del Senado: una Guardia Nacional con vocación y mando civil que respete los derechos humanos, que fortalezca los cuerpos policiacos estatales y municipales, que respete la soberanía y el federalismo y que le sirva a México y los mexicanos.

Las y los diputados del PRI pedimos que se generara un parlamento abierto para enriquecer la iniciativa del ejecutivo; así, se ha conseguido un dictamen posible y que responde a las y los mexicanos.

Por otra parte, destacó el papel que desde hace años cumplen en materia de seguridad las Fuerzas Armadas, a las cuales se les había regateado un marco legal.

"Asumo la responsabilidad: les habíamos regateado un marco legal, les habíamos regateado esta posibilidad de que tuvieran certeza y certidumbre en el despliegue de sus tareas que con una profunda vocación nacionalista han venido realizando".

Por tanto, Juárez Cisneros destacó que ahora quedó establecido este marco legal con temporabilidad para que en los próximos cinco años se conforme, consolide, se estructure y le sirva a México.

Por último, afirmó que el PRI es una oposición constructiva, propositiva y positiva porque "la oposición que a todo dice no se convierte en estorbo". Sin embargo, recalcó a los ciudadanos que no se debe esperar que con tan sólo la Guardia Nacional se resuelvan los problemas de inseguridad del país, ya que se requieren otros esfuerzos que el Gobierno Federal deberá realizar.

"A veces señalamos sólo al Gobierno Federal como si fuera responsable de todo. ¡No! También nosotros gobernamos algunos estados y municipios y somos corresponsables, pero tocará al jefe del Ejecutivo Federal [AMLO] darle sentido y rumbo, forma y destino a este instrumento, y ojalá se avance en el combate a la impunidad y a la corrupción", finalizó.