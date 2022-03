PRI dice que no votará Reforma Eléctrica si Morena no permite cambios

México.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que si los diputados de Morena no permiten cambios a la Reforma Eléctrica, los legisladores del partido tricolor votarán en contra.

Así lo sentenció el líder priista, pues este próximo martes 29 de marzo, se discutirá en dicha reforma en la Cámara de Diputados.

"Esa reforma que presentaron en un inicio no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales ni garantiza una CFE sólida, firme", mencionó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El líder priista también recordó que desde que se presentó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido fijó su postura de que esta reforma debería ir al Parlamento Abierto para discutirse.

Aseveró que ha sido muy claro sobre que, para la construcción de acuerdos y consensos, debe haber tiempos, pues de no haberlos, no se puede garantizar certeza, certidumbre y respeto a una reforma de este calibre.

En este sentido, Alejandro Moreno, reiteró que su partido no votará la reforma antes de que se celebre el proceso electoral del 5 de junio, cuando se renovarán lo poderes de seis estados de la República.

Leer más: El AIFA es oxígeno para AMLO tras el escándalo por la "casa gris" de su hijo: Loret de Mola

"Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible", mencionó.