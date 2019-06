PRI en renovación, ¿desbandada o nueva línea?

La renovación de la dirigencia nacional del PRI mantiene al partido en un proceso democrático interno que se ha visto marcado por renuncias de figuras importantes, como José Narro y Beatriz Pagés, así como denuncias de favoritismo, la supuesta intromisión del Gobierno federal y un desajustado padrón de militantes.

Expertos en política, analistas y académicos entrevistados por EL DEBATE coincidieron en que el PRI atraviesa uno de los mayores retos y ha tomado estrategias que podrían afectarlo, como alinearse a los estándares de AMLO y no presentarse ante los ciudadanos como una fuerte oposición.

Las divisiones dentro del PRI son evidentes desde que se inició el distanciamiento de las bases y los principios por parte de los grupos y las camarillas que se han apoderado de la dirigencia nacional.

El debilitamiento del PRI como fuerza electoral ha sido un fenómeno irreversible, así lo consideró José Luis Camacho Acevedo, analista a nivel nacional para EL DEBATE. Añadió que la renuncia de un hombre respetable como José Narro tiene poco impacto en las bases militantes del PRI. A fin de cuentas —sostuvo—, Narro era impulsado por una de las camarillas que más ha dañado el espíritu de pertenencia al partido: «Todo parece ser un proceso de extinción casi inevitable del PRI como un partido capaz de convencer a las bases sociales emergentes y organizar su demanda social», subrayó.

Líneas políticas

Por su parte, Aarón Sánchez, columnista de este rotativo, indicó en entrevista para EL DEBATE que, después del proceso electoral, todos los partidos entraron en una crisis interna y sin excepción. Para el caso específico del PRI, señaló que fue todavía más al perder el poder nacional. Ante ello, manifestó que se había generado una gran expectativa de que después de esa derrota tan fuerte el PRI iba a iniciar un proceso de reflexión interna para tratar de redefinir su proyecto de país, su proyecto de futuro, sus estrategias políticas, con el propósito de preparase para la reconquista de los espacios que perdieron durante la elección. Sin embargo, el analista señaló que, en lugar de entrar a esa discusión de las ideas, de los programas, de las estrategias, decidieron entrar a la discusión sobre quién será su nuevo dirigente nacional:

«Originalmente se planteó que iba a ser un proceso democrático, participativo; varios se anotaron en la lista, pero empezó a generarse un juego democrático. Posteriormente hubo problema con el padrón electoral, y las autoridades electorales decidieron no arbitrar el proceso interno del PRI, y este decide hacerlo solo, internamente», expuso.

Analistas políticos entrevistados por EL DEBATE destacan que la imagen del partido debe deslindarse del Gobierno federal para recuperar su posición política. Ilustración de Edith Espinoza

Lo anterior —dijo— provocó que los diversos protagonistas y dirigentes empezaran a alinearse respecto a los diferentes aspirantes, pero súbitamente apareció una fotografía donde once gobernadores del PRI, de un total de doce, toman la decisión de alinearse en la candidatura de Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche. «Dentro de la estructura de la vida política del PRI se afirma que el gobernador Alejandro Moreno es muy de los afectos del presidente López Obrador, por lo que se ha visto que su candidatura y este acercamiento con los gobernadores se ha interpretado como una injerencia por parte del Gobierno de la República en la vida interna del partido», subrayó. Evidentemente —dijo—, eso tiene muy molestos a los grupos que no comparten el posicionamiento.

Aarón Sánchez comentó que adicionalmente ya se han visto algunos escenarios y hechos que no son tan aislados o que forman parte de una estrategia de alianzas que ha traído el PRI con el poder federal. Por ejemplo, las votaciones que se han dado en las Cámaras de Diputados y de Senadores, donde el PRI ha estado respaldando las iniciativas del presidente o de su partido, en este caso Morena, según expuso:

Se ha visto que la estructura nacional del PRI trae como proyecto ser muy funcional al Gobierno del presidente López Obrador.

Evidentemente, dentro de este conglomerado de grupos que forman el PRI, hay otros que están con la idea de que es necesario que el PRI encabece a un solo opositor a los movimientos de Morena, de tal manera que constituya una alternativa política diferente a la de Morena».

Asimismo, no descartó la posibilidad de que en las próximas semanas haya más deserciones de ese partido, gente que no está de acuerdo con la forma en la que se está tomando el proceso interno.

Trabajando con AMLO

Por su parte, Eleazar Ávila Pérez, consultor político y asesor de imagen por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, indicó para EL DEBATE vía telefónica que la imagen del Partido Revolucionario Institucional es precaria desde la década de los 80, y no por una crisis derivada de la renuncia del doctor Narro, sino desde gobernantes como Miguel de la Madrid.

«Creo que el PRI tiene una oportunidad muy importante, y no lo digo de mala fe. Cuando alguien toca fondo, tiene todo por crecer. Yo creo que el PRI pareciera que ha tocado fondo», comentó.

El experto en comunicación política y campañas electorales señaló que su imagen está tan lastimada que hoy lo que hace falta es alguien que sea más revolucionario, en términos de condición de oposición, y menos institucional. Señaló que el partido se ha visto muy cercano a las estructuras y propuestas de AMLO, por lo que pareciera que está negociando con el poder. Insistió en que pareciera, porque, si no existe —indicó—, dan a entender que sí:

«Creo que es parte de esa gran crisis de imagen, y, quien vaya a llegar, no sabemos quién, pero pareciera que los dados están cargados para el señor Alejandro Moreno, quien sea que llegue, debe de entender que quedarse en el territorio de la institucionalidad lo único que va a mandar es una señal equivocada», advirtió.

Como consecuencia agregó que los pocos militantes de fuerza que queden van a convertirse en gente que emigre a otros partidos, como el PAN y Morena.

El analista político Jaime Gonzales, en Los Mochis, opinó para EL DEBATE que todos los procesos de renovación de mandato de un partido, sean locales o municipales, siempre generan problemas, sobre todo cuando se trata de consultar a las bases, y en el caso del proceso del PRI —dijo— no ha sido la excepción.

Detalló que figuras como José Narro y Beatriz Pagés debieron dar la pelea y no renunciar, aunque aclaró que eso es muy respetable: «Es más lo que se puede aportar de adentro que decir las cosas de afuera y criticar de afuera», expuso.

Sobre los señalamientos que apuntan a que el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, cuenta con una aprobación especial por parte del presidente de México, el analista indicó: «Se dice que el gobernador de Campeche es protegido del presidente López Obrador. En estricto sentido, esto no debería de pasar. ¿Por qué?, porque López Obrador es de un partido, y el PRI es otro partido, pero sabemos que en las cúpulas se juega a eso, porque se buscan alianzas, se buscan acuerdos, y a quien están dejando por un lado es a la militancia de a pie».

Jaime Gonzales añadió que para que el PRI tome la fuerza que espera ante la reciente y fuerte derrota que acaba de enfrentar es necesario que deje a un lado la simulación, que —agregó— le ha hecho mucho daño al partido: «Evitando la simulación, habiendo más transparencias, dejando de lado el discurso ramplón, simple de la unidad, cuando los dirigentes empiecen a trabajar codo con codo con los militantes, en ese momento el PRI o cualquier partido se reactiva», concluyó.

Efecto en Sinaloa

El panorama político del partido que cumplió recientemente noventa años desde su creación atraviesa una situación grave, esto de acuerdo con Héctor Ponce, analista y columnista de EL DEBATE.

Consideró que la situación es grave, sobre todo con la renuncia de José Narro, quien se fue porque no encontró condiciones para contender por la dirigencia del PRI. Lo anterior —enfatizó— ocurrió porque la línea política se ha trazado para que sea Alejandro Moreno el nuevo dirigente:

«Lo lamentable para el partido es que tiene militancia, viene golpeado, le fue mal, pero, sin embargo, el PRI tiene mucha militancia. Aquí en Sinaloa es fuerte todavía, pero este tipo de decisiones definitivamente va a fragmentar más este partido, ahí va a haber grupos disidentes, desbandadas», expuso.

Precisamente, sobre Sinaloa enfatizó que existe una militancia que está siendo rechazada, grupos en Sinaloa de Leyva, en Ahome y una parte del centro de la región que están en la banca:

«Hay muchos políticos que representan algo, representan grupos grandes, chicos, pero están olvidados, no los invitan a los eventos del partido, no los jalan. Creo que ahí es un error del presidente del PRI estatal, Jesús Valdés, no está arropando, no está jalando a la gente. No están jalando a los grandes liderazgos que todavía tienen sus militancias. Creo que hay riesgo de que muchos se vayan a otros partidos», finalizó.