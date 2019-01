PRI exhorta a no aceptar chantajes de la CNTE

Ciudad de México.-El gobierno federal debe negociar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que liberen vías férreas de Michoacán, sin aceptar chantajes de maestros.



La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y la legisladora Cynthia López indicaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador está a prueba para resolver una crisis provocada por uno de sus aliados.

Sauri urgió a que la Secretaría de Gobernación entre de lleno a la negociación con la CNTE, pues no se le ha visto papel activo para liberar las vías.





Gobernación debería facilitar la negociación, a partir de que fueron aliados, dijo.



Aquí no queda que haya un Poncio Pilatos ni en el Gobierno estatal ni en el Gobierno federal. No se ha visto nada de parte de Gobernación, pese a que son varios días de bloqueo en las vías de ferrocarril, que son federales.



Indicó que los maestros tienen razones para sentirse empoderados y hacer ese tipo de protestas, sin que tengan consecuencias.

"Desde luego que están empoderados, tienen razones para estarlo, porque el Presidente, en la primera reforma constitucional que propuso, les obsequió la abrogación de la reforma educativa", comentó.

Increíble que lleven 10 días los bloqueos de los maestros de la CNTE a las vías férreas en Michoacán. Están parados 129 trenes y más de un millón de toneladas de mercancías y productos. Y todavía nos preguntamos por qué nos pronostican un menor crecimiento de la economía. pic.twitter.com/5tKmuZii0y — Hugo René Ruiz Esparza (@HugoReneOficial) 25 de enero de 2019

Destacó que las protestas de los maestros han vuelto, cuando en la pasada Administración se habían superado hace tiempo.



Les vamos a mandar al diputado Luis Miranda para que los asesoren, dijo Sauri sobre el legislador que negoció con la CNTE cuando era subsecretario de Gobernación en la Administración pasada.



Apuró a que haya un acuerdo con los profesores antes de que se agraven los problemas económicos derivados de la toma de vías.



Me tiene perpleja que no esté Gobernación, porque estamos ante un problema serio que no puede resolver sólo el gobierno estatal, dijo.



La diputada Cynthia López consideró vergonzoso que la CNTE pida 5 mil millones de pesos, lo que tachó como un chantaje.



Esas son las consecuencias de aliarse con la mafia. El gobierno está a prueba y veremos, porque con los maestros mientras más exigentes más les dan, ahora chantajeando al Gobierno sin importar los daños al país, indicó la también secretaria de la Comisión de Educación.