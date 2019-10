PRI exige corregir plan de seguridad de AMLO

Cd. de México, México.-El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad, al considerar que está claro que no funciona.



"Sin lugar a dudas tienen que ajustar la estrategia de seguridad. Nosotros lo hicimos.



"No queremos sacar faja política ni aprovechar un momento lamentable para no trabajar juntos en una estrategia de seguridad que dé resultados; la estrategia no ha dado resultados, hay que corregirla y lo que exigimos del Gobierno federal son resultados que garanticen seguridad al pueblo de México", añadió.

El dirigente del partido aseguró que para los priistas lo más importante es la paz, la armonía y la seguridad de todas las familias mexicanas.

Desde el @PRI_Nacional damos todo nuestro respaldo al Gobierno Federal y al Gobierno de Sinaloa para que se refuerce una estrategia de seguridad que garantice la armonía, la tranquilidad y la paz de las familias sinaloenses y de todo el país. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 18, 2019



Sin embargo, aclaró, para el PRI la ley no está en negociación con la delincuencia.



"Ninguno de nosotros comparte esto (la liberación del hijo de el Chapo), lo hemos dicho con firmeza hay que hacer respetar el Estado de derecho.



"Este año pinta ya para ser el año más violento en la historia de México", agregó a su salida de la SCJN, tras interponer acción de inconstitucionalidad contra reforma en Baja California.