PRI no será cómplice para saquear y expropiar recursos millonarios de fideicomisos

Ciudad de México.- La reforma a diversas leyes que propone extinguir 109 fideicomisos y fondos hará que Morena ponga a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador un monto de alrededor de más de 68 mil millones de pesos, sin que se fijen mecanismos ni controles para transparentar su destino a un año de las elecciones intermedias, denunció el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros.

El PRI no será cómplice del saqueo y la expropiación de recursos millonarios de las instituciones, propuesto por el Gobierno Federal. No más 'partidas secretas' que permitan desviar recursos a otras prioridades que no son las del pueblo de México, indicó en un comunicado.