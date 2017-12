¿PRI o Morena?, ex rector de la UAEM busca candidatura

Cuernavaca.— El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, admitió que busca la candidatura a gobernador, pero aún no encuentra un partido que acoja la agenda social que impulsó desde la máxima casa de estudios.

Vera Jiménez declaró que se reunió con gente del PRI, Nueva Alianza, Humanista y Morena, así como otros partidos de los que no dio detalles, pero advirtió que no irá con ningún instituto político que no cuente con la credibilidad de la ciudadanía.

“No iré con ningún partido que no haya cumplido con los compromisos adquiridos al principio de sus gestiones”, dijo. Asimismo sostuvo que no se empecina en una candidatura para él, sino que invita a los partidos a acojer las propuestas sociales e incluso postular a alguien diferente. Una vez que consolide los acuerdos, abundó, anunciará su proyecto.

De acuerdo con información de El Universal, el catedrático rehusó dar nombres sobre quiénes lo acompañarán en la fórmula y formarán parte de su equipo de trabajo, pero adelantó que Javier Sicilia no estará en él. Negó que esto se deba a un rompimiento con el activista y precisó que conoce de antemano su rechazo a formar parte de una estructura política forma.

El ex rector, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y administración fraudulenta, dijo que se reunió con varios actores sociales que le han demandado una candidatura meramente ciudadana “para construir un proyecto político distinto”.

Vera dimitió a la rectoría cuatro meses antes de la fecha de conclusión, en marzo de 2018, al acusar una persecución política en su contra por parte del gobernador Graco Ramírez.

En entrevista afirmó que el fondo de las denuncias presentadas en su contra tienen el objetivo, entre otros, de impedir su aspiración como candidato al gobierno del estado en los comicios del 2018.

A finales de 2015, la UAEM participó en la apertura de fosas comunes en Tetelcingo, en Cuautla, y Jojutla, y desde entonces los colaboradores de Vera Jiménez lo colocaron como candidato a gobernador. Mientras que en 2016 formó parte de un grupo que armó una estrategia eintentó deponer al gobernador Graco Ramírez.

"Ora sí, ahí les voy cab..ones", afirma

El pasado 2 de diciembre Alejandro Vera Jiménez dimitió al cargo de rector de la UAEM, y en sesión extraordinaria del Consejo Universitario rindió protesta Gustavo Urquiza, como nuevo representante de la máxima casa de estudios en el estado.

Vera concluiría su periodo en marzo de 2018, pero renunció porque dijo que el gobierno estatal mantiene una persecución política en su contra.

“Ora sí, ahí les voy cab..ones”, expresó al concluir la sesión extraordinaria y reforzó la presunción de que contenderá por un cargo de elección popular en los comicios de 2018.

Frente a los integrantes del Consejo Universitario, el académico acusó que el gobierno morelense integró ocho carpetas de investigación en su contra aunque públicamente se conocen sólo tres procesos por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

Las dos primeras iniciadas por la Fiscalía General del Estado y la tercera por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM.

Esos procesos, dijo Vera Jiménez, tienen curso irregular porque no se apegan al principio de imparcialidad, tampoco sobre una denuncia de hechos por lo que atentan contra los derechos fundamentales.

Llama la atención que soy el único en Morelos, abundó, acusado y perseguido por enriquecimiento ilícito, no hay otro proceso, esa orden de aprehensión la expidió un juez de control unas horas después de una conferencia en el Senado, donde diversos actores políticos se manifestaron a su favor.

“Nuestros enemigos justifican la barbarie por supuestos malos manejos de recursos públicos, una mentira más para no asumir sus propias responsabilidades. Mis adversarios políticos condicionaron el pago puntual del presupuesto quincenal con mi salida, pues bien, no necesitan sacarme a balazos me voy con mi palabra porque es lo único que tengo. Como dicen, de ella pero no comemos pero de la que sí existe la humanidad”, enfatizó.

La mayoría de los consejeros universitarios aceptó la renuncia de Vera Jiménez, efectiva a partir del próximo lunes, así como el acuerdo por el que se modificó el término de su periodo y el inicio de la gestión del rector electo Gustavo Urquiza Beltrán.

Vera no perdió la oportunidad para criticar la política gubernamental y sostuvo que urge cambiar un proyecto político que impida a los gobiernos justificar masacres “como la ocurrida en el municipio de Temixco, donde mataron a mujeres y bebés. Es algo indignante”, expresó en su discurso final.

Al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada, el exrector afirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sufre la violencia demencial de un gobierno autoritario y despótico, para someterla a sus designios por develar la tragedia humanitaria, dijo en clara alusión al tema de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla.

