PRI obtiene victoria en 32 de los 84 municipios de Hidalgo en elecciones

Pachuca.- Ayer domingo 18 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en Hidalgo para renovar las 84 presidencias municipales que conforman el estado, y de acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha llevado la victoria en al menos 32 de los municipios hidalguenses.

La información revelada por el programa Preliminares Hidalgo 2020 este lunes, con el 100 % de las 3 mil 874 actas capturadas, confirmó la victoria del PRI en 32 de los 84 municipios de Hidalgo, entre los que destacan Pachuca y Mineral de la Reforma.

Los resultados confirman que el PRI ganó 7 alcaldías en Hidalgo, mientras que Morena se llevó 6, la coalición PAN-PRD 5; la alianza PT-Verde, Morena y PANAL, 5; el PAN 5; el PES 5; Nueva Lianza 5; Partido del Trabajo (PT) 4; PVEM, 3, y solo un candidato independiente se llevó una presidencia muncicipal.

Mientras que los partidos Podemos y Más por Hidalgo no obtuvieron ninguna victoria, por lo que podrían llegar a perder su registro.

Hidalgo no fue el único buen escenario para el PRI, ya que también se llevaron a cabo elecciones en Coahuila para renovar los 16 distritos del Congreso local, de los cuales el partido tricolor obtuvo todos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró desde la noche de ayer la victoria de su partido en ambos estados, asegurando que el PRI "está de regreso con los triunfos", lo que atribuyó a la "confianza de los ciudadanos hacia sus candidatos".

Asimismo, el dirigente priista destacó el trabajo de los gobernadores Omar Fayad (Hidalgo) y Miguel Riquelme (Coahuila), ambos del PRI, asegurando que el partido se siente orgulloso y representado por su labor.

Sin embargo, el proceso electoral en Hidalgo se vio enturbiado por múltiples denuncias de irregulariades como compra de votos, acarreos, actos de intimidación e incluso quema de urnas.

El secretario ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Hidalgo, Juan Carlos Mendoza Meza, informó que en la casilla 827 ubicada en la comunidad de El Saucillo, el municipio de Pacula, irrumpió un hombre encapuchado y armado que amagó a los funcionarios e incendió la urna con gasolina.

Ninguna persona resultó herida durante el hecho, pero las urnas con votos se quemaron, así como unas boletas que estaban sobre las mesas, por lo que la votación tuvo que ser suspendida, precisó el funcionario del INE.

El acto fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el presunto responsable fue detenido poco después por las autoridades.

En Pachuca, el candidato a la presidencia municipal por la coalisión Juntos Haremos Historia en Hidalgo, Pablo Vargas González, denunció la compra de votos, acarreo de personas y actos de intimidación para evitar la participación de los ciudadanos.

Aunque dieron a conocer su campaña de intimidación para que no saliera la gente a votar, afortunadamente la gente está saliendo; pero vemos que siguen las marrullerías, pues están tirando volantes para no apoyar a Morena, eso no es juego limpio, hasta el último día están generando esta guerra sucia", denunció el candidato.