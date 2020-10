PRI pide que AMLO pague gastos de defensa legal de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos

Ciudad de México.- El pago de los gastos del proceso legal que se le sigue en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien permanece detenido tras ser acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico, pidió el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados mediante un punto de acuerdo dirigido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el uso de recursos públicos.

Este martes, el documento fue presentado por el diputado Pablo Guillermo Ángulo Briceño y expone "exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus facultades, el Gobierno de México intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional del General de División DEM Salvador Cienfuegos Zepeda, en estado de retiro, esto a efecto de quer sufraguen los gastos legales de su proceso jurisdiccional en los Estados Unidos de América en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana", se lee esta petición con fecha del 27 de octubre de 2020.

Ángulo Briceño expone que "en un hecho sin precedentes en la historia de la relación de México y Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) detuvo el pasado 15 de octubre al General Div. DEM Salvador Cienfuegos" y argumenta que "se trata de la aprehensión del funcionario de seguridad del más alto nivel oficial formado en el Heroico Colegio Militar, que durante décadas sirvió al Estado Mexicano con profesionalismo y honor en las filas del Ejército Mexicano, ascendiendo por toda la jerarquía castrence hasta convertirse en titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, culminando su labor con una hoja de servicios impecable".

Este punto de acuerdo solicitado por los legisladores priista menciona que "El Ejército Mexicano, la Marina Armanda de México y la Fuerza Aérea Mexicana son las instituciones que cuentan con el mayor prestigio y confianza entre todos los mexicanos, y un militar, como el Gral. Cienfuegos Zepeda, que prestó duramte 54 años ininterrumpidos sus servicios a la patria, debe de contar con el respaldo del país al que sirvió, mientras no sea declarado culpable de delito alguno por la justicia mexicana", reiteran.

Se manifiesta que el juicio que se le sigue en Estados Unidos "le hizo sacrificar todo su patrimonio para intentar lograr la fianza" ante el juez de California, y considera que ante la situación legal que enfrenta Salvador Cienfuegos, "El Estado Mexicano no puede ser insensible ante ello y debe de apoyar a sus exfuncionarios y funcionarios hasta que haya una resolución judicial en firme en territorio nacional".

En el documento se destaca que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no otorga el respaldo a los integrantes de la Secretaría de la Defensa y seguridad nacional, "quedarán en desamparo, expuestos a ser víctimas de represalias por parte de organismos policiacos y de inteligencia extranjeros".

Aclaran que en la trayectoria del General Cienfuegos Zepeda no contaba con una sola investigación por parte de las autoridades del Gobierno de México.

Por su parte, la dirigencia nacional priista, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, precisó que, desde la Cámara de Diputados, el PRI hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en ejercicio de sus facultades, el Gobierno mexicano intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional a Salvador Cienfuegos Zepeda.

El Partido de México pidió se sufraguen los gastos legales de su proceso jurisdiccional en los Estados Unidos de América, en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana, recursos que deberán ser reembolsados a la Hacienda Pública Nacional, en caso de un escenario que no sostenga su inocencia.

“México es un Estado Soberano y no se puede permitir, bajo ningún concepto, dejar en el abandono a funcionarios y exfuncionarios que hayan o estén sirviendo con distingo en cargos relevantes en el sector público”, subrayó el CEN del PRI.

Se trata, expuso, de la aprehensión del funcionario de seguridad del más alto nivel, el General Cienfuegos, quien culminó su carrera con una hoja de servicios impecable; además de haber formado a miles de graduados en el Colegio Militar.

En el Punto de Acuerdo, presentado por el diputado federal Pablo Angulo Briseño, el Revolucionario Institucional reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina Armada de México, instituciones que, subrayó, siempre han actuado a favor de los intereses superiores de la nación con disciplina, entrega, sacrificio y dedicación.

Una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala a Cienfuegos de recibir sobornos para proteger al cartel H-2, un grupo criminal que asumió el liderazgo del cartel de los hermanos Beltrán Leyva cuando éste fue diezmado por la captura y muerte de sus líderes.

El exministro fue acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero cometidos entre 2015 y 2017, que según el juez MacKinnon conllevan a sentencias que a sus 70 años "serían básicamente una cadena perpetua".