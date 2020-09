PRI propone computadoras gratis para todos los estudiantes de México

Ciudad de México.-A consecuencia de la pandemia por Covid-19 y la llegada del nuevo ciclo escolar en México muchas de las actividades se tuvieron que llevar a vía remota complicando en algunos casos el acceso a la educación por lo que diputados del PRI han llevado una nueva iniciativa ante el Congreso con la cual buscan que se entreguen dispositivos electrónicos a todos los alumnos para facilitar el aprendizaje además de que sea totalmente gratis.

Pese a que en el apartado de dispositivos electrónicos pueden entrar teléfonos inteligentes o tablets, la iniciativa va completamente encausada a priorizar la entrega de computadoras portátiles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En este sentido fue la diputada, María Alemán Muñoz Castillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien basada en diferentes aspectos que afectan el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes durante la pandemia de Covid-19 formuló la propuesta que se entregó al Congreso para que fuera analizada.

"Antes de esta emergencia sanitaria algunos de los retos a enfrentar eran la cobertura y la calidad en la que había una brecha ocasionada por la enseñanza de materias distintas de lenguas, computación y otras culturales y deportivas; durante la pandemia, se adicionan la falta en los hogares de equipos de cómputo e internet, pocos espacios adecuados de estudio y trabajo, así como el deficiente acompañamiento para el proceso de enseñanza aprendizaje cuando la comunicación con los docentes es mínima, como consecuencia de las medidas de sana distancia por Covid-19", dice en la exposición de motivos de la propuesta.

En este sentido, una de las razones por las que hogares no cuentan con una computadora se debe a que no cuentan con los recursos económicos siendo un 53.3% la población afectada además de eso se suma que cerca de 50.7 por ciento no cuenta con conexión a internet, por lo que la diputada vio necesario llevar al análisis la propuesta.