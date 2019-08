PRI y Morena se vuelven a enfrentar

Sinaloa.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, acusó que se está planteando que el Gobierno del Estado asuma el compromiso de pagar más días de pensión a los maestros jubilados del SNTE 27.

Señaló que algunos diputados de Morena persisten en su actitud de violentar de manera sistemática el proceso legislativo y la legalidad al interior de un poder que debe ser ejemplo de cumplimiento de la norma, generando con ello un ambiente de confrontación y polarización entre las fracciones, que en nada contribuye a mejorar el quehacer parlamentario: “Estamos aquí en presencia de un posible conflicto de interés, que obligaría a que los compañeros diputados que están en esta circunstancia no participen en la resolución de este asunto”.

Legalidad de la sesión de comisiones unidas

Horacio Lora, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, indicó que la sesión de comisiones unidas fue totalmente legal y por ello se sacó adelante el dictamen.

¿Se está incumpliendo con la ley?

En conferencia de prensa, el diputado Sergio Jacobo indicó que el dictamen para reformar el artículo 15 de la Ley de Educación se aprobó de una reunión de comisiones unidas que no contó con el quorum necesario en una de las tres comisiones, además de que se presenta un posible conflicto de interés al intervenir diputados que son maestros jubilados federales, posibles beneficiarios de esta resolución de que se les dé 65 días de aguinaldo, como los maestros activos. Aclaró que el PRI está a favor de la demanda de los maestros federales de la Sección 27, pero no a costa del presupuesto estatal, dado que ello afectaría de manera grave los compromisos que ya se tienen en otros rubros. Expuso que la iniciativa está incumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera al no considerar este estudio técnico de impacto presupuestal que se tendría.

¿Se violenta el marco legislativo?

Sí; “Es una aberración legislativa y federal”: Sergio Jacobo, diputado del PRI

“Todas las iniciativas presentadas deberán presentar el impacto financiero; sin embargo, lo que se está haciendo en el Congreso del Estado no se señala de dónde se vendrían los recursos. Algunos diputados de Morena persisten en su actitud de violentar de manera sistemática el proceso legislativo y la legalidad al interior de un poder que debe ser ejemplo de cumplimiento de la norma, generando con ello un ambiente de confrontación y polarización entre las fracciones, que en nada contribuye a mejorar el quehacer parlamentario. Lo que nosotros vemos es el ánimo de este grupo de legisladores de Morena de legislar al vapor, vía fast track, a capricho personal y grupal. Estamos molestos por esta práctica reiterada de violentar normas”.

No; “Nunca les han dado la razón, porque no la tienen”: Horario Lora, diputado de Morena

“Podrán decir muchas cosas. Había la mayoría de integrantes, es legal. Todos los días nuestros compañeros hablan de aberración, todos los días nos hablan de controversias constitucionales. La verdad es que, en todos los casos que se han señalado, la autoridad judicial nunca les han dado la razón, porque no la tienen. En el tema del compromiso que tiene Gobierno del Estado ya lo discutimos de manera muy amplia en su momento cuando se plantea esta demanda en Gobierno del Estado, lo discutimos en el momento de la reasignación de presupuesto; quedaron muy convencidos de que, efectivamente, hay un gran compromiso. En cada uno de los estados la lucha del magisterio ha logrado incrementar algunas prestaciones, como el aguinaldo”.