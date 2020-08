PT busca el 33% de diputados para consulta popular sobre juicio político a expresidentes

Ciudad de México.-El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados buscará presentar a la Mesa Directiva una petición respaldada por un tercio de los diputados federales para efectuar una consulta nacional sobre iniciar o promover procesos judiciales contra expresidentes de 1988 a 2018, adelantó el vicecoordinador de la bancada petista Gerardo Fernández Noroña.

En videoconferencia, recordó que para solicitar una consulta existen tres maneras: a petición del presidente de la república; del equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras; y por los ciudadanos; sin embargo, por la emergencia sanitaria la más viable es a solicitud del Legislativo.

Estoy de acuerdo con el compañero presidente, que lo ideal es que recaben las firmas de la ciudadanía. No ha descartado esta posibilidad. Yo de plano la descarto, por dos razones: primero, porque estamos en la pandemia todavía, y ya me veo promoviendo allí la recaudación de firmas y que no respetamos los semáforos y que estamos promoviendo los contacto y contagios (...); segundo, por la brevedad de tiempo, aseveró.