PT rechaza supuesta intención de regular a medios de comunicación

Ciudad de México.-El Partido del Trabajo rechazó que exista una supuesta intención de este instituto político por regular los medios de comunicación, porque consideró que "no es tema que se encuentre en la agenda legislativa ni para este periodo ni en el futuro y menos dentro de la 4T".

En comunicado de prensa, el PT señaló lo siguiente: "expresamos nuestro respeto irrestricto a la libertad de expresión, al trabajo periodístico profesional que realizan los medios de comunicación".

Respecto a la declaración que presuntamente realizó el diputado de la fracción del PT en la Cámara de Diputados, Óscar González Yáñez, este instituto político lamentó "el malentendido que se desprendió del comentario que no tenía ese sentido y fue expresado a título personal", destaca el documento aclaratorio.

El Partido del Trabajo reiteró que no existe ninguna intención de regular a los medios de comunicación, concluyó.

Con base a lo publicado por el diario Reforma, González Yáñez expresó que su partido tenía lista una iniciativa que busca regular a los medios de comunicación para evitar que apoyen a la derecha en las elecciones de 2021 y 2024.

De acuerdo a la declaración que realizó a los reporteros, el petista dijo lo siguiente: "Tenemos nuestra agenda de medios de comunicación. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24. Solamente ganamos elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado", indicó.

��Óscar González Yáñez, diputado del Partido del Trabajo (PT), propone regular y desmantelar a los medios de comunicación en México, porque los considera un instrumento de la derecha en las próximas elecciones federales 2021 y 2024pic.twitter.com/rLwFWmVQGs">https://t.co/rLwFWmVQGs — Oscar (@ALEPHBIO) August 28, 2019

La información surgió en la reunión plenaria de los diputados federales del Partido del trabajo que se celebró este martes.