¿Pacto o desesperación? Loret de Mola cuestiona motivos de AMLO por investigación contra Peña Nieto

México.- El periodista Carlos Loret de Mola reaccionó a la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto anunciada por el gobierno de AMLO, que consideró permitirá averiguar de qué tamaño es el "pacto" o la desesperación del mandatario.

Al final del capítulo 90 de su noticiero en Latinus, Loret de Mola resaltó que tuvieron que pasar casi 4 años para que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzara a hablar sobre una investigación contra Peña Nieto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el priista ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, el periodista opositor opinó que la investigación permitirá saber de qué tamaño es el supuesto "pacto" entre Peña Nieto y AMLO, o bien, qué tan grande es la "desesperación" de López Obrador al hacer este movimiento que sin duda ha captado la atención a nivel nacional.

"4 años después empieza a hablar de una investigación a Peña Nieto, así que finalmente sabremos de qué tamaño es el pacto o de qué tamaño es la desesperación del presidente", dijo Loret de Mola sobre el caso del priista.

El conductor de Latinus ya ha especulado antes sobre un supuesto pacto entre Peña Nieto y AMLO que habría permitido la llegada del morenista a la presidencia a cambio de no emprender una persecución contra el priista.

En el capítulo 35 del programa de Brozo y Loret, ambos afirmaron que el expresidente de México "está muy tranquilo" ante la lucha contra la corrupción de AMLO, pues sabe que no irá a la cárcel.

"¿Tú lo ves preocupado por las investigaciones? ¿Lo ves asediado por un combate a la corrupción que proclama López Obrador? ¿Lo ves sudando por los expedientes que se acumulan en la Fiscalía? Lo tiene arreglado, hermano, lo tiene arreglado", afirmó Loret de Mola sobre el supuesto pacto.

En La Mañanera del 7 de julio de 2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que Peña Nieto es investigado por recibir transferencias por 26 millones de pesos de México a España a través de un esquema de empresas familiares.

Te recomendamos leer:

Al respecto, López Obrador pidió no hacer juicios sumarios contra el priista y aseguró que su gobierno no lo perseguirá ni fabricará delitos, sino que las autoridades correspondientes se harán cargo de investigar y determinar si incurrió en algún delito.

"Que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (...) no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, nos importa en serio acabar con la corrupción, no el circo ni el espectáculo, no proteger a nadie", declaró AMLO sobre la investigación contra Peña Nieto.