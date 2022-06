Pacto por Toluca, acto anticipado de campaña, denuncia Ricardo Monreal

México.- Este lunes, el senador del partido Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que el evento morenista llamado "Pacto de Toluca" llevado a cabo en el Estado de México fue un acto anticipado de campaña, aunque remarcó que él no interpondrá denuncia alguna.

Asimismo, como lo ha venido reiterando, dejó en claro que no tiene pensado declinar a favor de ninguno de sus compañeros de la Cuarta Transformación en la carrera por ser el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

“No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo, con reglas claras y piso parejo”, señaló en rueda de prensa.

A el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República se le cuestionó sobre el evento morenista realizado el pasado fin de semana donde figuraron las llamadas "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador para la renovación del Poder Ejecutivo Federal en los próximos comicios federales.

“Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz son compañeros del movimiento y debería estar mal denunciar a un compañero por estas infracciones yo no lo voy a hacer como no estoy haciendo actos previos”, remarcó.

No obstante, aunque insistió en que no iba a denunciar a ninguno de sus compañeros de partido, Ricardo Monreal hizo énfasis en que no es correcto hacer uso de recursos públicos para promociones personalizadas.

Lo anterior al señalar que él vio que en el evento de Morena efectuado en el Teatro Morelos, en Toluca, se utilizaron camiones, playeros, espectaculares y letreros, es decir, “todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña".

Pese a que no se le incluyó en el "Pacto de Toluca", donde sí estuvieron presentes Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Alta del Congreso de la Unión le deseó suerte a los políticos con quienes comparte militancia.

“Sobre mi impresión les deseo suerte a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial. Por mi parte, seguiré en la lucha, pero, sobre todo, respetando la Constitución y la legalidad realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas, para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas”, apuntó.