"Padece envejecimiento cerebral": Porfirio Muñoz Ledo responde a AMLO por dichos sobre su edad

"Lo lamento, porque el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narco, es un juicio sin fundamento, temerario", reviró el mandatario.

En respuesta, el presidente López Obrador calificó la acusación de Muñoz Ledo como "corriente y vulgar", pues afirma que no tiene fundamentos para decirlo.

El político de 88 años de edad le advirtió a AMLO que "su alianza con el narco no es heredable", pues los criminales "se entienden con el que va a llegar" al nuevo gobierno por lo que "ya no va a necesitar el narco del presidente".

"Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nadie que se le pueda oponer", criticó el morenista.

" El Presidente López Obrador me descalifica políticamente por mi edad. ¿En donde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral . Que pruebe lo contrario", respondió Muñoz Ledo a AMLO.

Raúl Durán Periodista

