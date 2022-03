Padre Solalinde compara al gobierno de AMLO con Jesús por adversidades que enfrenta la 4T

"Está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son muy importantes los pobres o, como decía Jesús: 'Los últimos serán los primeros'", declaró el cura.

En entrevista con El Universal, el padre Solalinde lamentó que AMLO no sea valorado como se merece, ya que tiene "rasgos muy importantes de santidad".

No es la primera vez que el padre Solalinde compara a AMLO con Jesús. A finales de 2021, provocó polémica al afirmar que el presidente López Obrador tiene rasgos de "santidad" debido a que sigue la enseñanzas de Jesucristo con su lema de "primero los pobres".

En otro tuit, Alejandro Solalinde lanzó un mensaje a los detractores de la 4T, a quienes advirtió que el "neoliberalismo corrupto" no volverá a México aunque el presidente López Obrador ya no esté.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.