Pagan prerrogativas retrasadas a partidos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el coordinador financiero de Morena, Tomás Aguayo, denunciara que el partido no ha recibido prerrogativas desde el mes de agosto, el secretario ejecutivo del IEES aclaró que los pagos se han retrasado debido a problemas de transferencias con el Gobierno estatal.

Arturo Fajardo dijo que hubo retrasos de pago con todos los partidos, no solamente con Morena, pero que hasta el momento ya se mantienen al corriente de las mensualidades, pues en recientes días depositaron lo correspondiente hasta el mes de noviembre: “Se ha dado una situación de desfase en la entrega de las prerrogativas, pero porque se ha venido retrasando el pago por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Ahorita no se les debe, ya no hay retraso”, explicó.

Desinformación

El funcionario expresó que hubo un malentendido en tanto a las aportaciones entregadas a Morena, mismas que nunca han fallado.

Dijo que tal vez el morenista Tomás Aguayo desconocía que la transferencia a su cuenta ya había sido hecha y que siempre se le ha dado la atención e información adecuada.