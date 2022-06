'Pagué mis boletos con mi erario', Ramírez Bedolla asegura, no incurrió en ninguna falta

“Es falso que hayamos incurrido en alguna falta, por supuesto que no es así y cualquier situación de ese tipo la vamos a afrontar, no tenemos problema”, con lo que finalizó la explicación al tema.

Además, remató diciendo que a Silvano Aureoles Conejo , ex gobernador de Michoacán, no se le cuestionaba sobre sus viajes que hacía para reunirse con la llamada Alianza Federalista , y dijo que los acuerdos que ahora él hace, son para mantener buenas relaciones y no para estar contra el Gobierno de México .

Morelia, Michoacán.- “Volamos en viva aerobús y otra vez en Volaris, -los boletos- los pagué yo de mi erario , no hay mayor tema, todos hay que ser claros”, señaló en rueda de prensa esta mañana Alfredo Ramírez Bedolla , gobernador de Michoacán, quien se dice tranquilo, destacó además que no incurrió en ninguna falta.

Eliza Flores Reportera Web

