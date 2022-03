Papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, quiere ser presidente de la república

El también empresario tapatío enfatizó que, según su opinión, se debe trabajar por el bien de México y que el país necesita que los políticos y los empresarios lleguen a acuerdos viendo primero por los pobres. Lee más: Pide Vicente Fox NO VOTAR en revocación de mandato de AMLO

“Estamos trabajando en este gran proyecto, el día de hoy en Acapulco he recibido una gran señal, un gran mensaje, voy a trabajar por todo el país, quiero ser presidente de México este 2024.”

