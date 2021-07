Para AMLO abrazos, para los ciudadanos balazos: Lilly Téllez por balaceras en Magdalena de Kino, Sonora

Sonora.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las balaceras que se han registrado en Magdalena de Kino, Sonora, desde los últimos días.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez compartió una noticia sobre las recientes balaceras en su natal Sonora, criticando de forma irónica la estrategia de AMLO para combatir la violencia: "abrazos, no balazos".

En ese sentido, la panista acusó que mientras para AMLO son los "abrazos" en la comodidad de Palacio Nacional, para los ciudadanos del resto de México son los "balazos".

La senadora del PAN mostró así su descontento por la ola de violencia que se vive en Sonora desde los últimos meses, con diversas balaceras reportadas en Magdalena de Kino desde el jueves pasado.

Por cuatro días consecutivos habitantes del municipio sonorense han reportado en redes sociales que persisten los enfrentamientos entre grupos criminales pese a los operativos desplegados por las autoridades.

El pasado sábado, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército lograron detener a 10 personas y abatir a un presunto criminal tras un enfrentamiento.

Sin embargo, las denuncias de disparos persistieron en las redes sociales por parte de habitantes de Magdalena de Kino, que permanecen atemorizados por la violencia que se vive en la zona.

Por cuatro días consecutivos las balaceras prevalecen en Magdalena de Kino, Sonora. Foto: Reforma

"Mi pueblo tiene 3 días con balaceras, hoy andan por todo el pueblo jugando a la guerra, poniendo en peligro a todos, ¿dónde están todos esos políticos que tan simpáticos pedían el voto? ¡Ahora es cuando se necesita el apoyo!", tuiteó una usuaria.

Nuevamente disparos en diferentes puntos de Magdalena. Tomen sus precauciones, si no es necesario no salga de su casa. Hoy domingo 25 de julio volvemos a amanecer con balazos", reportó otro usuario en Facebook ayer.

Reportes de medios locales señalan que las cámaras de vigilancia del C5 de este municipio de Sonora han sido destrozadas a balazos por los disparos recurrentes que se registran desde hace cuatro días.

Incluso se tuvo que suspender hasta nuevo aviso la vacunación contra Covid-19 en Magdalena, según informó la delegación de Bienestar asignada.

De acuerdo con Reforma, el motivo de las balaceras en Magdalena de Kino sería la disputa que mantienen grupos ligados a Ismael "El Mayo" Zambada contra los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán por el control del municipio, que se ubica cerca de la frontera con Estados Unidos.

Ante la violencia que se vive en dicha región de Sonora, la senadora Lilly Téllez critica la estrategia contra la inseguridad de AMLO, que se ha dicho partidario de no responder a la violencia con más violencia.

En días pasados, el mandatario reconoció que se mantiene el desafío de mejorar la situación de inseguridad que sufre el país, y advirtió que si no logra "pacificar" a México no podrá "acreditar históricamente" a la Cuarta Transformación, al tiempo que volvió a defender su polémica estrategia.

Se burlan de que he dicho abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. No soy partidario de la ley del tailón, del diente por diente y el ojo por ojo, porque nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos", señaló AMLO.