Para Delfina Gómez no hay castigo: Loret de Mola critica a AMLO por respaldar a titular de la SEP

"Hay una campaña en su contra, muy injusta y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México (...) y no tuvo efecto, pero ahora que van a ser las elecciones a gobernador en el Estado de México, vuelven con lo mismo", expresó.

" Para Delfina no hay castigo: hay impunidad y hay elogios … con la firma del presidente de México", expuso.

Según el periodista, es por eso que el presidente de México salió en defensa de Delfina Gómez, para quien no hay castigo por retener salarios de sus trabajadores, sino "impunidad" y "elogios".

El columnista criticó que para AMLO la extorsión con fines electorales no es un delito , sino una "herramienta de gobierno" que se justifica, mientras aplica mano dura a empresarios y opositores.

" En este gobierno el desvío de dinero público para las campañas políticas no es un delito, es una práctica aceptada , promovida y tolerada para el financiamiento electoral de López Obrador y los suyos", señaló.

Sin embargo, advirtió que desviar recursos para campañas políticas no parece ser un delito para el gobierno de AMLO, sino una práctica "aceptada, promovida y tolerada". De ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a Delfina Gómez .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.