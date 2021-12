Para el gobierno de AMLO los que protestan por falta de medicamentos son ojetes: Brozo

México.- Brozo afirmó que el gobierno de AMLO tacha de ojetes a los que protestas por el desabasto de medicinas en México, pues con la Cuarta Transformación los derechos humanos se perciben de forma distinta.

Durante el programa Tenebrozo, difundido por el canal de YouTube de Latinus, Brozo, payaso interpretado por Víctor Trujillo, se lanzó contra la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los tachó de usar los derechos humanos a su conveniencia y que cuando se protestaba en contra se trataba de golpistas, malagradecidos u ojetes. Como ejemplo de esto expuso el caso de las protestas que se realizaron por la falta de medicamentos en los hospitales públicos.

Pues desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desabasto de medicamentos ha sido un tema fuertemente difundido por medios de comunicación y opositores.

Por su parte, el payaso y sátiro Brozo no es la excepción, ya que en cuanta oportunidad se le presenta demerita, ataca y reprocha al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, basta con ver alguno de los programas Tenebrozo para confirmar su postura.

“Los derechos humanos en México como que ya van de mal en peor, bueno a la mejor es porque la 4T los entiende de forma distinta a como los entendemos los perros”, declaró Brozo sobre el proyecto política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ello, aseguró que para el Gobierno Federal, los que protestan por la falta de medicamentos en México son ojetes, pues reprochan y evidencian la irresponsabilidad.

“Por ejemplo, tú crees qué tienes derecho a la salud, pero no, ese lo tienes siempre y cuando haya medicamentos, si no las hay, si no hay medicinas ¿Por qué? Porque nosotros no las hemos surtido tampoco tienes derecho a protestar para que te las surta, eso es de golpistas, malagradecidos y ojetes”, aseveró Brozo.