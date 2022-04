¿Para eso les pagamos? Salinas Pliego a funcionaria de AMLO por permitir agresión a reportero

CDMX.- El dueño de Elektra, Banco Azteca y otras empresas, Ricardo Salinas Pliego, llamó "gobiernicola" a Paola Rodas López, delegada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, por permitir que uno de sus guardaespaldas agrediera físicamente a un reportero que intentaba entrevistarle.

Fue en su cuenta de Twitter "@RicardoBSalinas", donde el tercer hombre más rico de México cuestionó junto un video del contacto físico que dejó al comunicador en el piso: "¿por qué permite que suceda esto?" y "¿para eso les pagamos?".

"#BuenosDias ¿ya vieron cómo los #Gobiernicolas tratan al “pueblo” trabajador? Sra. Delegada del

@INAMI_mx ¿por qué permite que suceda esto, de qué se esconde? ¿Para eso les pagamos, es lo que nos merecemos, qué deberíamos hacer como “pueblo bueno y sabio” con estas bestias?", escribió Salinas Pliego en la red social de pajarito.

A su vez, el clip de Tv Azteca Chiapas fue compartido en la red social por el periodista Juan Manuel Jiménez, en su cuenta "@juanmapregunta", donde explicó que el empujón fue hacia el corresponsal en Chiapas de la televisora, Pedro Gerardo López.

Pero el anterior no fue el único comentario que hizo el empresario nacido en Monterrey, Nuevo León, en otro tweet del mismo tema expresó que, si el oficial de migración trata de esa forma a la prensa, probablemente lo haga aún peor con los extranjeros que llegan a México en busca de una mejor vida, a la vez que pidió no normalizar los ataques a medios de comunicación.

Leer mas: No modificar reforma electoral de AMLO sería "sabotear a la democracia": Lorenzo Córdova

"Si el Pendejo este trata así a mis periodistas, no me imagino a los inmigrantes…No normalicemos la violencia contra los periodistas que hacen su trabajo, al rato aparecen muertos y no pasa nada. NO a la violencia contra los periodistas!!!", escribió Salinas Pliego.