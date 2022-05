¿Para eso se te eligió AMLO?: Vicente Fox exige un alto a la violencia en México

Recientemente, tras darse a conocer que el gobierno de AMLO rompió un "nuevo récord" de homicidios en México con 120 mil 174 asesinatos acumulados en su sexenio, Vicente Fox no tardó en publicar su burla a López Obrador.

Cada día desde temprana hora el panista comienza a publicar sus críticas e insultos contra el gobierno de AMLO , y no desaprovecha ocasión para señalar al presidente por cualquier episodio violento que acaparan los medios de comunicación.

"No es posible que tengamos un presidente que renuncia a sus obligaciones constitucionales, ¿para eso se te eligió, López Obrador? Para eso te exigimos actuar ", aseveró Fox contra AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.