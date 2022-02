"Para los delincuentes puros abrazos": Anaya contra AMLO por ataques a periodistas pese a violencia imparable

"Todos sabemos lo que está pasando en Michoacán con los narcos imponiendo su ley, ello deciden quién puede sembrar y quién no", expuso el excandidato presidencial del PAN.

" Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente, dice 'suéltenlo', pero cuando un reportero revela algo que no le conviene, dice 'acábenlo' . Es el mundo al revés. En lugar de pedir que se investiguen los asesinatos de los periodistas, el presidente quiere que el Estado se dedique a investigar, pero los ingresos de un periodista", aseveró el panista.

Criticó que mientras AMLO desatiende los recientes asesinatos de periodistas en México, no duda en emplear el Estado en investigar las ganancias de Loret de Mola, luego de que el mandatario solicitó al INAI indagar los bienes del conductor de Latinus, su familia y socios.

A través de un nuevo video publicado el 21 de febrero de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena liberar delincuentes, como ocurrió con Ovidio Guzmán en la capital de Sinaloa, mientras que no duda en usar toda la fuerza del Estado contra periodistas que revelan cosas que no le conviene, dijo refiriéndose a Carlos Loret de Mola.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.