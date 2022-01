Para los suyos defensa, aunque sean ineptos: Loret y Brozo critican a AMLO por defender a López-Gatell

"De apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no solo es una injusticia, sino que es una actuación de mala fe, diría de odio, no se toman en cuenta los servicios prestados a la sociedad, los del doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales , es un profesional de primer orden, serio, es una dicha que contemos en circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemia del mundo", destacó AMLO sobre López-Gatell.

Cuestionado sobre la orden emitida por un juez para que la Fiscalía General de la República investigue al encargado de la estrategia contra la pandemia en México, el mandatario señaló que no se están tomando en cuenta los "servicios prestados a la sociedad" por López-Gatell, cuyo profesionalismo elogió.

"Aquí lo que tienes es el fuero propagandístico, si tú te sometes a los designios del líder no te pasa nada , puedes ser un acosador sexual, puedes ser sospechoso de un asesinato, puedes robarte dinero, se te puede caer el Metro, puedes tener al país sin medicinas, puedes matar a medio millón de personas con la pandemia y no te pasa nada si tú te sometes al líder", aseveró Loret de Mola.

Raúl Durán Periodista

