¡Para que no engañen! Calderón y EPN establecieron fórmula de gastos federalizados: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reveló que fueron los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes establecieron las fórmulas para el reparto del gasto federalizado, es decir, de las aportaciones federales a los estados.

En la conferencia Mañanera de este 04 de noviembre del 2021, AMLO, como también se le conoce al presidente mexicano, exhibió sin titubeos que fueron los ex presidentes de partidos de oposición quienes establecieron las fórmulas para el reparto de las participaciones federales a los Estados.

En una presentación programada desde hace semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó con la presencia de la subsecretaria de Egresos Víctoria Rodríguez, para que explicara cómo se establecen las aportaciones federales a los estados.

Pues desde hace meses, AMLO ha sido acusado por parte de distintos gobernadores de entregar menor participaciones a los estados, a lo que siempre el presidente de México a resuelto que se hace lo que la ley dictamina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de ello, resuelve según las fórmulas establecidas en gobierno federales anteriores.

“Lo hacemos para que no se diga sin fundamento que la federación no entrega presupuestos, nosotros, repito, no hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios y también para que de esta forma nadie se llame a engaños, que esté planteando que le corresponden más recursos, es una fórmula ya establecida, para ser precisos la estableció Felipe Calderón y Enrique Peña, desde entonces se aplica esta reforma”, explicó AMLO.

Fórmula para la asignación de los gastos federalizados.

Pese a disminución de la población, aumenta presupuesto para estados: Víctoria Rodríguez

Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja, funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que el gasto federalizado son los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y municipios.

Los gastos federalizados están compuestos por Participaciones federales (las de mayor rubro, también conocidas como ramo 28), Fondos de aportaciones federales (también conocido como ramo 33) y los subsidios y convenios que en su caso la federación firme con las entidades federativas.

“Entre participaciones y fondos de aportaciones se reúne más del 90% de los recursos que se entregan”, informó Victoria Rodríguez Ceja. Foto: Cuartoscuro

La subsecretaria de Egresos informó que hay un aumento de casi 100 mil millones de pesos en el presupuesto del 2022, en comparación con el presupuesto del 2021, por lo que a pesar de que varios estados registraron menos población, recibirán más recursos que el año en curso.

“Para distribuir estos recursos a las entidades y municipios se emplean variable como la eficiencia recaudatoria, el PIB estatal, la población, sí se modifica una de estas, habrá cambio en el coeficiente y la asignación a la entidades, es decir, el cambio en las variables mueve la distribución más no el monto total”, señaló la funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Posteriormente, explicó que las fórmulas que se establecieron en 2007 y 2013, dan un énfasis muy grande en la cantidad de población para asignar los recursos para el gasto federalizado.

También, se dio a conocer que “los cálculos de distribución de los Fondos se actualizan conforme el INEGI publica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de manera trimestral”.

Estados de México que registraron menos población y aún así recibirán más recursos que en 2021

Ciudad de México México Nuevo León Querétaro Sonora Tamaulipas Veracruz

Presupuesto 2021 y proyecto de presupuesto del 2022