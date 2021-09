Para que se informen: AMLO enviará reporte sobre vacunas Covid-19 en menores de edad a jueces que otorgan amparos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que enviará un reporte a los jueces han concedido amparos a menores de edad para tener acceso a la vacuna Covid-19, sobre el efecto del biológico en este sector de la población.

AMLO indicó que esto es necesario, pues los jueces no están informados o desconoces sobre el tema, por lo que deberán empaparse sobre el rubro antes de seguir aceptando los amparos para tener acceso al fármaco contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Vamos a enviar un informe al Poder Judicial para que se explique sobre las características de las vacunas y lo que significa vacunar a menores, para que los jueces tengan más elementos”, mencionó el mandatario en La Mañanera.

El presidente Andrés Manuel aseguró que la medida no será para limitar que los ciudadanos presenten amparos en el Poder Judicial para inocularse contra el coronavirus, sino que el principal propósito es que lo jueces estén informados.

Con más de 250 amparos hasta el momento, AMLO urgió a los jueces a analizar de manera profesional los estudios que existen en torno a la vacunación en menores de edad, para así tomar una decisión sobre los amparos más acertada.

López-Gatell reitera bienestar colectivo

Por otra parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que los jueces no cuentan con los elementos necesarios para determinar si un menor de edad debe ser vacunado o no, pues hay diferentes aspectos a considerar.

López-Gatell indicó que el fin de la vacunación es crear la protección colectiva, no individual, por lo que no era necesario estar vacunando a ciertas personas de un sector de la población que aún no tiene acceso al biológico en México.

“La gran mayoría de las intervenciones de la salud pública son así, se hacen acciones en una persona, dos, tres, cinco, siete, miles o millones porque se busca el bienestar colectivo. Hasta hoy, las agencias de salud pública del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad”, mencionó.

Pese a que en países como Estados Unidos, ya se autorizó la vacunación en mayores de 16 años, o el caso de Cuba que ha iniciado con la vacunación en bebés de 2 años de edad, México no tiene estudios que comprueben una seguridad en la aplicación del fármaco en menores de 18 años.