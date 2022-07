Para que vea lo que se siente; defiende AMLO al embajador Ken Salazar por críticas en USA

Ciudad de México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes a su "amigo" Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, de las críticas que ha desatado en Washington por la cercanía que hay entre ambos.

AMLO criticó una nota de The New York Times que cita a "altos funcionarios" del Gobierno de Estados Unidos que expresan su preocupación porque el diplomático "parece contradecir las políticas" del presidente Joe Biden "por alinearse" con López Obrador.

"Es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no. México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía", declaró el mandatario federal.

De acuerdo con EFE, entre las coincidencias, el diario destacó que el embajador ha cuestionado a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tachada de "golpista" por López Obrador, y que Salazar dijo que el presidente de México "tiene razón" en buscar una reforma energética, cuestionada por empresas estadounidenses.

Al exhibir la nota en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel denunció que "existe en Estados Unidos y en el New York Times" una mentalidad como la del embajador Henry Lane Wilson, que participó en la caída del presidente mexicano Francisco I. Madero en 1913.

"Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones, pero, lo voy a decir, los conservadores, reaccionarios, quisieran tener un halcón de embajador", señaló el presidente.

López Obrador calificó a Salazar de "amigo", y "hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático".

"El embajador Ken Salazar es un hombre responsable, que defiende a su país, estuvo conmigo casi una semana aquí recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses tratando caso por caso", comentó.

Te recomendamos leer:

Exhibe Loret de Mola las "mentiras" de la inauguración de la refinería de Dos Bocas

¡Ya se pagó Deer Park! asegura AMLO que se recuperaron 600 mdd de utilidad en refinería

No estoy de acuerdo con el procedimiento: condena AMLO cateo en propiedad de Alito Moreno

Salazar llegó a México en septiembre del año pasado para inaugurar una "nueva etapa" entre Estados Unidos y el país al sustituir a Christopher Landau, quien había sido nombrado por Donald Trump en 2019.

“Nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente (la crítica). No pasa nada, absolutamente”, concluyó López Obrador.