Para regreso a clases presenciales se debe cambiar más que el color del semáforo en México

Sinaloa.- Misión Rescate México dio a conocer su posicionamiento y cuestionó a las autoridades correspondientes respecto al regreso a clases presencial en tiempos de pandemia de Covid-19.

Ante la noticia que la autoridad federal ha hecho público su mecanismo de regreso a clases de manera presencial en México, mencionando que, se realizará estando en semáforo verde y con requisitos para poder abrir las escuelas tales como, la acreditación del inmueble para poder dar clases y contemplando la aplicación de un formato mixto en donde se combinen las clases presenciales y las clases virtuales para los estudiantes de todos los niveles educativos, la mesa de Educación de Misión Rescate México comentó que, para un regreso a clases no es suficiente fiarse de un semáforo, si no, reconocer la situación en la que vivimos y percatarse de que hay un sinfín de factores que son necesarios cambiar, además de que, hay escuelas que ni siquiera tienen agua y no es posible arriesgar a alumnos y maestros a la asistencia presencial sin instalaciones adecuadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Carlos Aguirre, Coordinador Nacional de Misión Rescate México, señaló que, es importante que la titular de la secretaría de educación pública, Delfina Gómez, no se deje presionar por voces que le pidan reactivar las clases sin pensar en las consecuencias, ya que, es necesario un regreso que cuide la salud de la comunidad educativa.

Leer más: Conafe busca renaudar clases presenciales en Coahuila

Leer más: Regreso a clases en Jalisco será hasta agosto, no hay condiciones: Enrique Alfaro

También señaló que aunque comparten la preocupación por brindar una educación de excelencia, es necesario garantizar que las clases presenciales sean el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa, en donde la fraternidad y el cuidado del uno por el otro sea parte del aprendizaje de esta nueva generación de maestros, alumnos y padres de familia, todos en vida y con vida.