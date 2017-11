"Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta"

Mazatlán.- El ex alcalde Édgar González desmintió los señalamientos de Arturo Flores y aseguró que él es el mentiroso ya que "para tener la lengua larga es necesario tener la cola corta" por lo que aclaró con documentos y medios impresos lo que se le imputó.

Dijo que recibió una administración con una deuda de 8 millones de demandas diversas por contratos incumplidos que no eran deudas registradas por lo que eran 36 de deuda que sumó más de 45 mdp en deuda.

Su periodo llegó a marzo de 2013 porque se fue de licencia por lo que aseguró que no entregó administración a Arturo Flores.

"Cuando recibí la administración hice un corte de caja y me puse a buscar recursos no me puse a llorar porque la administración pública asi es, no es un asunto de cuentas personales".