Ciudad de México.- Al aclarar que no pretenden acallar al Presidente Andrés Manuel López Obrador al pedirle el uso de cubrebocas, el diputado del PAN Carlos Castaños inició este viernes el juicio de amparo contra el Mandatario por no portarlo en eventos públicos y no proteger la salud propia y de los demás.

El legislador explicó que se pide al Poder Judicial que mandate al Presidente a usar la mascarilla, por ser una medida esencial para evita más contagios y muertes en el País por la epidemia de Covid-19.

Castaños lamentó la respuesta del Presidente durante la conferencia de esta mañana, al señalar que usará el cubrebocas solo cuando acabe la corrupción en el País y que no conseguirán callarlo.

Ahora resulta que el director de CFE, Manuel Bartlett, es el peor enemigo de los mexicanos, porque el Presidente no va a usar el cubrebocas hasta que gente como Bartlett deje su Gobierno. De verdad, López Obrador incurrió en un fraseo ridículo, porque implícitamente está reconociendo que la corrupción sigue en su Gobierno".

Diputado del PAN, Carlos Castaños/ El Debate

"No queremos callar al Presidente, la única intención es que use el cubrebocas, porque parece que no sabe de su importancia para evitar más contagios y fallecimientos", señaló Castaños, vocero de la fracción panista.

El diputado federal dijo que en el amparo se argumenta que por el bien de su salud y la de los ciudadanos debe utilizar el cubrebocas. Además, porque debe ser un ejemplo de cómo se debe usar para evitar contagios y controlar la pandemia.

AMLO visitará Culiacán

Mencionó que un ejemplo de las omisiones del Primer Mandatario es que en Culiacán, Sinaloa, el lunes inicia el uso obligatorio del cubrebocas como la principal medida de la Alcaldía para contener la epidemia, pero López Obrador visitará la entidad a mediados de semana.

"Parece que AMLO no ve importancia de tapaboca": PAN/ AFP

Entonces, ¿qué debe hacer el Alcalde? Apuesta por el uso obligatorio del cubrebocas, pero el Presidente no lo usa en espacios públicos, digamos que viene a poner el mal ejemplo justo cuando se apuesta a su uso generalizado", señaló el legislador de esa entidad.

Agregó que espera que haya una respuesta pronto, porque debe ser considerado un tema prioritario por el Poder Judicial debido a que está en juego la salud de los mexicanos.

