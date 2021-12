Parece que el plan de AMLO es hacer que todos se vuelvan pobres: Brozo

México.- Brozo expuso que al parecer el plan de AMLO para conseguir la igualdad en México es convertir a todos en pobres, pues solo ha aumentado la cantidad de pobres en el país desde que comenzó su gobierno.

Durante el programa Tenebrozo difundido por el canal de YouTube Latinus el 03 de diciembre del 2021, el payaso Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, expuso que AMLO parece querer que todos los mexicanos sean pobres y le aplaudan.

“Parece, parece hasta chacota, porque dice primero los pobres, pero parece ser que el plan es que todos se vuelvan pobres y ahí lograr la igualdad, todos jodidos, pero muy contentos y aplaudiendole al mismo señor”, dijo Brozo sobre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que la información que expusieron durante el programa del payaso Brozo, acerca del aumento de personas en situación de pobreza, fue originalmente difundida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Por su parte, el Coneval confirmó que de 2018 a 2020 3.8 millones de personas se convirtieron en pobres, es decir, México pasó de tener 51.9 millones de personas en situación de pobreza a 55.7 millones de personas pobres.

El diálogo acerca sobre el aumento de la pobreza en una parte de la población y el aumento de la riqueza de los más adinerados de México, se dio a partir del comentario de uno de los invitados del programa de Brozo, Jesús Ortega Martínez.

El ex diputado y ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, partido político en el que militó AMLO, fue quien trajo la información a la conversación, señalando que el presidente de México no está gobernando para los pobres, si no para el ejército.

“Se ha profundizado la desigualdad y ha crecido el número de personas que viven en condiciones de pobreza y eso que su razón de existencia era para el bien de todos, primero los pobres, la verdad es que para el bien del ejército está gobernando”, comentó Jesús Ortega Martínez a Brozo.

Víctor Trujillo y el personaje que interpreta han sido catalogados como intelectuales de oposición por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de forma que intenta normalizar los ataques y desprestigios que lanza el actor y Brozo.