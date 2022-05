Parece que sufre 'calderonitis': Beltrán del Río critica a AMLO por su obsesión con Felipe Calderón

México.- El director del diario Excélsior, Pascal Beltrán del Río, dijo que el presidente AMLO parece tener "calderonitis" por sus constantes críticas y menciones a Felipe Calderón, su "nemésis".

En su "Bitácora del director" publicada en Excélsior el 30 de mayo de 2022, Beltrán del Río aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien "mantiene vivo el recuerdo de Calderón".

Y es que a pesar de que Felipe Calderón dejó el poder hace casi 10 años y ni siquiera da entrevistas desde hace unos ocho meses, su nombre "sigue resonando" en la cabeza de AMLO, señaló.

"A pesar de que Calderón es un personaje que forma más parte del pasado que del presente, su nombre sigue resonando en la cabeza de López Obrador", escribió Beltrán del Río sobre AMLO y Calderón.

El periodista opinó que el presidente de México no ha superado la derrota que sufrió ante Calderón en las elecciones de 2006, donde acusa fraude electoral en favor del panista, por lo que parece sufrir de "un cuadro agudo de calderonitis".

"El tabasqueño no puede aguantar las ganas de mencionar a su némesis, como si estuviese aquejado de un cuadro agudo de calderonitis", señaló el director de Excélsior.

Pascal Beltrán recordó que la más reciente mención de AMLO sobre Felipe Calderón fue apenas el pasado fin de semana durante su gira en Sinaloa y Chihuahua.

Al ser cuestionado sobre el retén de hombres armados que detuvo a periodistas en una carretera de Badiraguato, Sinaloa, mientras se dirigían al evento en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, AMLO respondió que "no pasa nada". Posteriormente, dijo que "él no es Felipe Calderón", y aseguró que en su gobierno ya no hay personajes como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

"Eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro (...) Ya no hay en el gobierno un... ¿Cómo se llama el que está preso? García Luna, ya no hay de esos", sentenció.

Al respecto, Beltrán del Río cuestionó que la respuesta de AMLO mencionando a Calderón no tenía nada que ver con las preguntas de los reporteros sobre el retén de hombres armados en Sinaloa.

"¿Qué tenían que ver las referencias a Jalisco –cuando los reporteros le preguntaban por un hecho ocurrido en Sinaloa– y la comparación con el expresidente Calderón? Lo ignoro", opinó.

El periodista concluyó resaltando que López Obrador debe "preocuparse y responder por el presente, no por el pasado", pues él es el presidente de México en funciones.