Parecen promotores de la 4T: AMLO asegura que acciones de la oposición lo benefician

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los dirigentes de la alianza Va Por México (PAN-PRI-PRD) parecen promotores de la cuarta transformación.

Durante la mañanera, al hablar de la Oposición y su determinación de moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa del Ejecutivo, AMLO dijo que esos partidos tienen muy malos dirigentes.

"No quieren que nos vaya bien, pero tienen muy malos dirigentes y asesores, por ejemplo eso de que no van a legislar, porque no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces para qué es el Poder Legislativo, su función es legislar", dijo.

"Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación".

"Es como para decir: dirigentes del bloque opositor Va por México ¡aguanten, aguanta, el pueblo se levanta!. La verdad, muy muy mal".

El Jefe del Ejecutivo dijo que los ciudadanos ya no quieren dirigentes sin principios ni ideales.

"Y sobre Morena, yo tengo licencia y la gente en Morena, la verdad, los ciudadanos en general, no solo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó", indicó.

"La gente quiere que los representen personas con principios y con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes".

Delgado y Alito

Ayer, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, tuiteó que el líder del PRI, Alejandro Moreno, debe seguir porque ha ayudado mucho a su movimiento en un "gran dúo dinámico" con el líder del PAN, Marko Cortés.

"Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: @alitomorenoc debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con @MarkoCortes y la derecha. #FuerzaAlito", tuiteó desde @mario_delgado.