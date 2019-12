Parlamentarismo español y presidencialismo en México

México.- Las crisis políticas han afectado a diversos países tanto en Latinoamérica como en Europa, lo cual empuja a las sociedades a cuestionarse cuáles son las particularidades de los sistemas y cuáles formas de gobierno han sido más exitosas.

Actualmente, en España se lucha en medio de una crisis política. La forma de gobierno en España es la monarquía parlamentaria. Los sistemas parlamentarios que prevalecen en Europa son totalmente distintos a los sistemas presidencialistas, como es el caso de México y de la mayoría de los países del continente americano.

Para ilustrar estas diferencias y favorecer un mejor entendimiento de otros sistemas democráticos, Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de la Universidad de Salamanca y miembro de la Junta Electoral Central española, explicó en entrevista para EL DEBATE desde la Universidad de Salamanca que en un sistema parlamentario se pone el acento en el parlamento y en la colaboración de poderes: «Hay una colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo. El parlamento (que es el órgano elegido directamente por el pueblo) como titular del principio democrático inviste al presidente del Gobierno».

Es decir, que la ciudadanía no vota para el presidente del Gobierno en España, no elige al presidente ni a los ministros, pero es consciente de que al ser el parlamento quien elige al presidente del Gobierno, el partido que gana las elecciones es el que tiene las mayores posibilidades de formar Gobierno.

Colaboración entre poderes

Ángela Figueruelo dijo que el Gobierno en España siempre ha de estar sostenido por la mayoría parlamentaria, en ello radica la colaboración entre ambos poderes: «En los sistemas presidencialistas no funciona de esta manera, puede haber un color político en el Gobierno y otro distinto en el Congreso; eso no sucede en los sistemas parlamentarios».

La investigadora comentó que a esto obedece el hecho de que, a semanas de las elecciones en España, se esté oyendo continuamente hablar del número de diputados que cada partido tiene en la Cámara Baja, que es la que de verdad nombra al presidente del Gobierno, la Cámara Baja y el Congreso.

La Cámara Alta (el Senado) tiene función en la investidura del Gobierno. Por ello continuamente se están sumando los votos que tanto a favor como en contra pueda tener el candidato a la investidura de presidente del Gobierno, porque necesitaría en una primera votación mayoría absoluta; es decir, 176 votos; y en una segunda votación, mayoría simple, más votos positivos que negativos, sin contar las abstenciones. «Con un voto de más, ya saldría investido presidente del Gobierno», explicó Figueruelo Burrieza.

Foto: Cortesía

Parlamento fragmentado

«En las anteriores elecciones de abril, el candidato a la presidencia del Gobierno, el mismo que lo es en la actualidad (Pedro Sánchez), tenía tres escaños más de los que tiene ahora, se presentó a una primera investidura que fue fallida, y no se presentó a una segunda investidura porque ya tenía decidido previamente que no le convenía ese procedimiento y que lo que le interesaba era convocar a unas nuevas elecciones, «y el resultado es el que ha sido: un parlamento muchísimo más fragmentado, una investidura mucho más difícil, porque la cuestión es a ver de dónde se consiguen los votos, no solo para investir al presidente, sino para mantener a ese Gobierno a lo largo de toda una legislatura, que en principio dura cuatro años», subrayó Figueruelo.

Moción de censura en España

La profesora hizo hincapié en que se debe tener en consideración que, si no se cuenta con los apoyos suficientes, las consecuencias son que puede haber una moción de censura o puede haber una obligatoria disolución de las Cámaras cuando no se consiguen aprobar presupuestos, no se consigue legislar, etcétera.

La moción de censura en España es un procedimiento establecido en el artículo 113 de la Constitución española de 1978 que permite al Congreso de los Diputados retirar su confianza al presidente del Gobierno de España y forzar su dimisión.

La moción de censura contra Mariano Rajoy del 2018 se debatió en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados del 31 de mayo y el 1 de junio del 2018, y conllevó la caída de su segundo Gobierno, por lo que debió presentar su dimisión al rey, y trajo como consecuencia la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, hasta el momento.

Lo anterior se deriva de un sistema parlamentario de gobierno en el cual el parlamento no solo inviste al presidente del Gobierno, sino que también lo sostiene. «Normalmente, las mayorías parlamentarias coinciden con el color del Ejecutivo, y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en el sistema parlamentario español tenemos dos formas de votar, el voto de sistema representativo y el voto de sistema proporcional».

El sistema proporcional se rige por el sistema D’Hondt, que es un reparto entre los partidos políticos que castiga a las circunscripciones donde el voto no vale igual dependiendo de la población que tenga cada provincia, porque las circunscripciones son las provincias, a diferencia de la Cámara Alta o el Senado, donde se vota a las personas directamente, no se vota a los partidos políticos.

«De ahí, pues, que cuando ustedes escuchen que un partido que tiene equis número de votos tiene menos representación parlamentaria que otro que tiene un número de votos, digamos mayor, se debe a las circunscripciones en las cuales se han presentado y al reparto de votos para los escaños, que son lo que se llama la regla D’Hondt, y todo ello se rige en la norma básica del sistema electoral español, que es la ley orgánica del régimen electoral general», explicó la experta en derecho constitucional.

Fundamento jurídico

Si alguien quisiera profundizar en el funcionamiento del complejo sistema electoral español, habría que acudir para su estudio primero a la Constitución, que es la que fija dónde se aplica un sistema proporcional y dónde un sistema mayoritario; y en segundo lugar a la ley orgánica del régimen electoral general.

Esta norma se aplica para las elecciones nacionales, a los órganos e instituciones nacionales, al Congreso y al Senado; se aplica para las elecciones al parlamento de la Unión Europea, y se aplica también para las elecciones locales y municipales, ese es el marco jurídico en el cual tenemos que situarnos, resaltó Figueruelo Burrieza.

España no es un estado federal, pero sí es un estado descentralizado: «El estado de las autonomías permite que tengamos 17 comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene un parlamento. La elección de los parlamentos autonómicos se lleva a cabo con una normativa electoral propia que tiene cada comunidad autónoma, y ahí no se aplica la ley orgánica del régimen electoral general», señaló Ángela Figueruelo.

Democracia parlamentaria

El parlamentarismo, que es el sistema democrático predominante en el continente europeo, funciona de manera muy distinta al presidencialismo americano, principalmente porque en este último se tiende a enaltecer la figura del presidente, y no cuenta con la autoridad para removerlo de su cargo, a diferencia del sistema parlamentario, en donde el Ejecutivo no se elige con voto directo, sino por el parlamento, que sí es electo por voto popular y directo y es quien se encarga de decidir quién será el primer ministro o —como se denomina en España— al presidente del Gobierno.

Este debe contar con mayoría absoluta del parlamento no solo para que llegue, sino para que se mantenga en dicho cargo. Esto se toma como un voto de confianza del parlamento; en caso contrario, un voto de desconfianza resultaría irremediablemente en una dimisión del Ejecutivo, como ya sucedió en el caso de España.

En México no existe una revocación de mandato de carácter popular, pero sí existen normas para remover al presidente desde el año pasado, en una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, en la que la votación en lo general fue de 372 votos a favor, 75 en contra y cero abstenciones.

Es un sistema de gobierno en el que la elección del Gobierno (Poder Ejecutivo) emana del parlamento (Poder Legislativo) y es responsable políticamente ante este. Modernamente, los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien monarquías parlamentarias o bien repúblicas parlamentarias.

En los sistemas parlamentarios, el jefe de Estado es normalmente distinto del jefe de Gobierno. 38 de los 50 estados soberanos de Europa y 10 de los 13 estados soberanos del Caribe son parlamentarios.

El perfil

Nombre: Ángela Figueruelo Burrieza

Lugar: Salamanca, España

Profesión: profesora e investigadora y miembro de la Junta Electoral Central.

Trayectoria: ha sido vicedecana y miembro de la Junta Electoral de la Facultad de Derecho; así como presidenta de la Junta Electoral de la Universidad de Salamanca. Es miembro del Instituto Español de Derecho Parlamentario, del Centro de Estudios de Derecho del Estado y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Colaboradora habitual de revistas especializadas en su calidad de experta en Justicia Constitucional y Derecho Parlamentario.

Regla D’Hondt: La ley D’Hondt es un sistema electoral de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción.

Parlamentarismo: La democracia parlamentaria es el modelo de Estado más extendido en el mundo capitalista y propio de las democracias representativas en los países desarrollados.