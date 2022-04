"Participando en esta fiesta democrática": Alfonso Durazo vota en consulta de revocación de mandato en Sonora

En punto de las 8:00 horas dio inicio la jornada electoral en la que los ciudadanos mexicanos decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue o no en la Presidencia de México, y que concluirá hasta las 18:00 horas, cuando está programado el cierre de casillas.

En el corte informativo de las 11:43 am, el Consejo Electoral del INE informó que se han instalado 56 mil 465 casillas en todo el país, lo que equivale al 98.29% de las aprobadas por los Consejos Locales, con más del 80% sin sustituciones de funcionarios y funcionarias de casilla.

El gobernador de Sonora calificó este 10 de abril como un "día histórico" para México, pues se trata de la primera vez en que la ciudadanía tiene la oportunidad de "calificar" a un presidente y decidir si permanece o no en el poder.

Raúl Durán Periodista

