Partido Verde expulsa a diputada por votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO

México.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expulsó a la diputada Rocío Alexis Gamiño García por votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO, que fue desechada en la Cámara de Diputados por no alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios.

Tras concluir la sesión donde se aprobó la reforma a la Ley Minera el lunes 18 de abril, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados leyó un comunicado notificando la expulsión de la diputada Alexis Gamiño del grupo parlamentario del Partido Verde, que un día antes votó contra la reforma eléctrica.

A los pocos minutos, la legisladora dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que también fue expulsada del PVEM por "levantar la voz y no seguir una ciega obediencia".

"En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido 'Verde Ecologista'. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido", escribió Alexis Gamiño sobre su expulsión del PVEM.

Además, la diputada aseguró que su "lealtad es con México" y "no con un partido" ni persona, y dijo sentirse tranquila porque nunca más tendrá que "votar por mandato" o por "un capricho", convirtiéndose así en la primera diputada sin partido de la 65 Legislatura.

"Hoy puedo dormir tranquila !!! Es un alivio saber que: Nunca mas tengo que votar por mandato y sí por mis ideales. Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor", expresó.

Hasta ahora no se sabe si Gamiño García ha tenido ofertas para sumarse a alguna de las bancadas de la oposición o se mantendrá como diputada sin partido.

El domingo 18 de abril, día en que se votó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, la exdiputada del Partido Verde causó sorpresa al compartir en sus redes sociales que su voto fue en contra de la iniciativa, rompiendo la línea del PVEM, que es aliado de Morena.

A través de un video, Alexis Gamiño explicó que votó a favor de sus "principios" y por las "futuras generaciones", advirtiendo que ningún partido o intereses vale más que el futuro. "El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos", subrayó.

"Voto contra la Reforma Eléctrica. Por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones. A favor de las energías limpias y renovables, la competitividad, la calidad, del cuidado de las finanzas públicas, los órganos autónomos reguladores y del beneficio de los consumidores", expuso.

Además de la legisladora Gamiño, el diputado André Pintos Caballeros, del PVEM, anunció su salida de la bancada previo a la votación para incorporarse a Movimiento Ciudadano, por lo que también votó en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).