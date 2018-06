Partidos confían en que el voto indeciso los favorezca

Representantes de las tres distintas coaliciones formadas a nivel nacional que contienden por la Presidencia de la República se mostraron confiados en que el voto indeciso terminará por favorecer tanto a José Antonio Meade Kuribreña como a Ricardo Anaya Cortés y a Andrés Manuel López Obrador.

Los simpatizantes de los diferentes institutos políticos abundaron en que el momento decisivo para el electorado llegará el 1 de julio, justo cuando están frente a la boleta.

En este sentido, Sebastián Zamudio Guzmán, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, aceptó que las encuestas muestran un porcentaje alto de indecisos, por lo que «la moneda está en el aire» y «nadie debe de cantar victoria», ya que los indecisos, como en otras elecciones, mostrarán el voto definitivo.

«Como dirigente del PAN, invitó a todos estos indecisos para que acudan a votar y hagan una elección de México a futuro. Estamos trabajando en ello muy fuerte. Los últimos días de campaña son de estrategia y, sobre todo, enfocarnos sobre esta barra que se incrementó desde las últimas encuestas».

El dirigente del blanquiazul en el estado aclaró que es el sector juvenil el que no determina su intención del voto: «Las encuestas son arrojadas por edades y nivel socioeconómico, hay mucho joven que dice que sí acudirá a votar, pero que no tiene definido su voto. En este sentido, nos da confianza debido a que Ricardo Anaya está conectado muy bien con ese sector. Nos da muchas expectativas que el voto indeciso nos pueda beneficiar».

Votos clave

Por su parte, Carlos Gandarilla García, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, advirtió que actualmente corre la etapa final de las campañas, por lo que el electorado dubitativo será el determinante en los comicios. «Estamos seguros en los días que faltan, sobre todo después de haber vivido el tercer debate donde se demostró que José Antonio Meade es el único que ha demostrado su capacidad, experiencia y conocimientos en cada uno de los temas».

El dirigente del tricolor sinaloense mencionó que el ciudadano que no se identifica con los partidos suele ser quien está más dudoso en su elección: «José Antonio Meade convencerá a quien todavía no ha tomado se decisión. No es un tema de emociones, sino de razones, y esperemos que prevalezcan. Lo están pensando, y lo están valorando». Asimismo, Gandarilla confía en que este sector del electorado favorezca al PRI.

«Cada elección están siempre presentes los indecisos. En esta ocasión, las encuestas revelan niveles muy altos, pero estamos seguros en que la expresión del voto será en favor de nuestras fórmulas y de nuestro partido».

Igualmente, Jaime Valdez Juárez, presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), explicó que la gente verdaderamente quiere al mejor candidato, por lo que hay una gran expectativa, mas no descartó que la incertidumbre permanezca.

«El voto útil está esperando su momento para tomar la decisión, ya tuvo su momento para confrontar, comparar las diferencias, y José Antonio Meade está ahí. En menor parte, habrán algunos desencantados, que no se decantarían por no elegir a ninguna gente».

Diferencias

Finalmente, Ignacio Mier Velasco, delegado nacional de Morena para Sinaloa y Durango, explicó que el alto número de votantes dubitativos no serían suficientes para cambiar la actual tendencia.

«Hay una variación que va del 18 hasta el 30 por ciento, rebasa el margen de error, no lo estoy menospreciando, en nuestros estudios no aparece así. Con la reserva y sin descalificar a ninguna encuestadora, vamos muy bien.

La Presidencia de la República en Sinaloa es innegable, porque tú lo ves en el rostro de la gente, en el ánimo».

EL DATO

Similitudes

Las más recientes encuestas hechas por BGC Juárez Beltrán y Asociados, así como el estudio realizado por Berumen para Coparmex, arrojaron tasas de irresolución en la tendencia del voto del 21.5 por ciento.