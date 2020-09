Partidos de Sinaloa buscarán a candidatos honestos y profesionales en

Sinaloa.- Rumbo a las elecciones del 2021, la apuesta de los partidos políticos en Sinaloa es ganar-ganar. Algunas figuras políticas comienzan a levantar la mano, y otras más a ser reconocidas por su esfuerzo continuo como militantes.

Los representantes en Sinaloa de Acción Nacional, del Partido Sinaloense y de Morena revelaron para EL DEBATE cuál será el perfil que logrará definir a sus futuros candidatos. Dentro de las principales cualidades, coincidieron al destacar la honestidad, el profesionalismo y el compromiso con los principios de cada partido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El próximo año, los ciudadanos elegirán para Sinaloa los cargos de gobernador, diputados federales y locales, presidentes municipales y regidores, y los nombres de los participantes serán conocidos una vez que el INE lance la convocatoria oficial, en diciembre del 2020.

Los mejores perfiles

El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, destacó en entrevista para EL DEBATE que no improvisarán a la hora de elegir a sus candidatos y mucho menos aplicarán el viejo método del «dedazo». Destacó que para ello trabajan desde hace años en una escuela de política y gobierno que les permite preparar a sus militantes en temas de gobernanza, administración pública, valores y en los principios fundamentales en la política: «Les enseñamos todo lo que tiene que ver con la política local, nacional, internacional. La idea es que llegue gente que en el aprendizaje no siga echando a perder, porque de repente encontramos en los diferentes órdenes de Gobierno, en los diferentes poderes, gente que llega, y hasta que aprende el que paga la factura es el pueblo», lamentó.

Cuen Ojeda reconoció que en el 2021 los ciudadanos van a tener mucho cuidado a la hora de votar, y mucho va a depender de las características del candidato o candidata. Asimismo, mencionó que si bien en 2018 los ciudadanos votaron por el hartazgo que había con los partidos de siempre y eligieron a un partido emergente en forma de planilla, hoy la misma sociedad buscará definir con mucho cuidado quiénes serán los próximos gobernantes, y desde luego que sean mujeres y hombres bien preparados y honestos.

Agregó que desde hace un mes, aproximadamente, están trabajando en los distritos electorales pidiéndole a la gente del Partido Sinaloense que tenga interés en participar en alguna candidatura que levante la mano. Por lo tanto, afirmó que ahora ya cuentan con una base de datos de cada uno de los municipios y de cada uno de los distritos electorales.

Cuen Ojeda enfatizó a su vez que el Instituto Nacional Electoral les informó a través de su plataforma que el número de afiliados al Partido Sinaloense es de 145 mil 941, que significa 25 veces más de lo que es exigido para que un partido local permanezca.

Reconoció que en tiempos de pandemia, la forma de hacer política y campañas va a cambiar mucho, y la gente se va a informar sobre todo por los medios de comunicación y por las redes sociales, que van a jugar un papel importante. «Estamos listos. Ya tenemos la estructura electoral, la estructura territorial; ya estamos capacitando a los representantes de casillas, a los representantes generales, y con mucha anticipación antes de que se lance la convocatoria, prácticamente el Partido Sinaloense se declara listo para la competencia del año que viene», aseguró.

Acción Nacional

Por su parte, Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, señaló que para la próxima contienda electoral buscarán a mujeres y hombres comprometidos con Sinaloa y con sus municipios.

Además, dijo que buscarán perfiles que tengan un liderazgo de contacto con la ciudadanía, que no sean personas improvisadas, que sepan reconocer la necesidad de la gente, honestas y que no traigan en sus espaldas antecedentes que ensombrezcan las candidaturas: «Queremos regresarle a Sinaloa ese partido de principios y de valores. Tenemos que ser congruentes, por eso hablo de que tienen que ser honestas y que practiquen como forma de vida el humanismo. El humanismo para nosotros no es otra cosa que poner a la persona en el centro de toda acción», destacó el representante de Acción Nacional.

Indicó que el PAN ha sido muy respetuoso con el marco legal para comenzar a revelar nombres de aspirantes, lo cual —aseguró— no quiere decir que no tengan candidatos, como algunas personas señalan.

En ese sentido, Estrada Vega informó que ya algunos militantes han levantado la mano para aspirar, y mencionó que esta semana han tenido reuniones con diferentes ciudadanos para hablar al respecto en municipios como Mazatlán y Los Mochis.

Ante la inédita elección que se avecina en medio de la pandemia por COVID-19, coincidió en que las campañas van a cambiar de manera radical. Posiblemente —dijo— algunas actividades puedan reducirse, como los mítines y la entrega de folletos, de dípticos y de volantes.

Añadió que las plataformas digitales y las redes sociales van a jugar un papel fundamental, así como el ingenio de los partidos políticos, de las candidatas y de los candidatos: «Tengan la plena certeza de que en el PAN estamos haciendo lo correcto, y que hacer lo correcto para nosotros no es un simple eslogan, sino el compromiso firme y decidido de hacer de Acción Nacional el partido de principios y de valores que Sinaloa exige».

Hasta ahora, agregó que Acción Nacional ha cumplido en materia de transparencia con la Comisión para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa y ha incrementando la aprobación de la ciudadanía: «Hace un año andábamos en el 7 por ciento de la aprobación, y ahora los resultados nos colocan al doble de eso», aseguró Estrada Vega.

Esfuerzo de militancia

La delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, indicó que los estatutos del partido permiten las candidaturas externas. Por lo tanto, destacó que quien quiera contender deberá ajustarse a los principios de Morena.

Para la militancia, a su vez, dijo que van a garantizar piso parejo, y consideró importante iniciar la conformación del expediente de cada militante para que en la definición de las próximas candidaturas influyan de manera notable los méritos, el trabajo territorial y mediático, así como el compromiso con los principios y con lo que determinan los estatutos, especialmente en el artículo sexto y séptimo: «Es importante que el trabajo como militante no se haya interrumpido, sea continuo, que haya una entrega, el compromiso, que conozca el gran proyecto de nación y que lo defiendan», concluyó.

Fue buscada la opinión del PRI, pero no fue posible la entrevista.