Partidos de oposición se niegan a eliminar el fuero presidencial: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer la decisión tomada por cuatro grupos parlamentarios de formar un bloque en contra de la reforma que pretende eliminar el fuero presidencial.

De acuerdo a las declaraciones hechas por el morenista en una conferencia de prensa que algunos senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano le informaron sobre su desacuerdo con reforma constitucional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ayer me comentaron los cuatro formalmente del bloque de contención que no acompañarían la reforma constitucional en materia de fuero, de eliminación del fuero del presidente. Es una decisión pareciera ser inquebrantable y no están de acuerdo en que se elimine de la Constitución el fuero al presidente de la república”, aseguró.

Por ello, el senador expresó que se continuaran con los diálogos hasta llegar a un acuerdo. “voy a seguir platicando con ellos. Si no se aprueba no tengo con mayoría calificada, esa es la verdad".

Por su parte, Miguel Ángel Macera, coordinador de la bancada del PRD, no ha dado declaraciones a profundidad respecto al tema y señala que ya se aprobó dicha reforma en la Cámara Alta hace meses.

"Desconozco cuál sea la nueva propuesta, pero aquí se discutió el tema del fuero y se amplió la propuesta, que venía solamente para el presidente de la república, hacia los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esa es la propuesta y eso es lo que está hoy. Entonces desconozco cuál sea ahora el nuevo planteamiento”.

Te puede interesar:

Arman 'fumatón' afuera del Senado

Senado impulsa la protección de 1.4 millones de trabajadores del campo en México: Rubén Rocha Moya