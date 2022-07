Partidos de oposición y Morena podrían negociar la reforma electoral

“Lamentablemente, hemos visto cómo el grupo parlamentario de Morena y sus aliados no aceptan ni que se les cambie una coma, un acento, mucho menos una propuesta para luego decir que quien no piensa igual es traidor a la patria, eso es lo delicado”, mencionó. La también columnista destacó que la reforma electoral que ha presentado el PRI propone la reducción de diputaciones, que se elijan 150 por mayoría relativa y 150 por representación proporcional. Hasta ahora, solo las propuestas del PRI y el PAN han sido enviadas al Congreso.

“Hoy estamos viendo que ya eso está desfasado y es preferible tener nada más a 300 diputados, por decir algo, y no 500. El país no está como para aguantar y soportar una carga económica tan pesada, como son los plurinominales. En ese aspecto, veo bien la reforma”, opinó. El analista reconoció a los partidos como los responsables de haberse desviado de este interés que en su momento fue bueno, aceptado, pero que hoy no.

A través de un esquema particular busca que diputados de representación proporcional se elijan mediante listas regionales, que se integrarán a su vez por la lista que contendrá los nombres de 20 candidatos emanados de los procesos internos de los partidos y la lista B, que se formará con aquellos candidatos por el principio de mayoría relativa que no hubiesen ganado la elección correspondiente, pero que obtengan los mejores resultados o con las mayores votaciones en la circunscripción correspondiente de sus partidos o coaliciones.

Tanto Morena como el Partido Revolucionario Institucional coinciden en la reducción de 500 a 300 diputaciones. No obstante, el PRI no iría por todo plurinominal, como lo plantea AMLO. En tanto, Acción Nacional plantea evitar la sobrerrepresentación legislativa.

Lorena Caro Periodista

