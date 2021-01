Partidos podrán ceder tiempo en radio y televisión a la pandemia: INE

México.- Hoy, 4 de enero del 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra, una modalidad para que los partidos políticos renuncien de forma voluntaria a su tiempo en radio y televisión para su uso en mensajes de difusión sobre la pandemia por covid-19.

Fue en una sesión extraordinario donde el pleno detalló que la las campañas contra el virus deberán ser totalmente institucionales y no incluir frases, fotos, audios o cualquier elementos que pueda ser propaganda política fuera de los tiempos establecidos, ya sea para un partido o un personaje político.

Con esto, los entes nacionales o locales podrán elegir si renuncian de forma voluntaria a las prerrogativas en radio y televisión para contribuir con la emergencia sanitaria provocada por el virus Sars Cov 2, pues solo así podrían dar la orden de transmisión a las empresas de radio y televisión.

Durante su intervención, Lorenzo Córdova Vianello, el Consejero Presidente del INE, aclaró que serán los mismos partidos quienes decidan si renuncian todas o solo una parte de sus tiempos en medios de comunicación, todo esto, hasta que termine la pandemia.

“El uso de la prerrogativa está regido por normas que no están siendo alteradas por este acuerdo. El que decide qué se pauta es el partido en lo que le corresponde. Y las normas en materia de radio y televisión, la ley y el reglamento correspondiente, establecen qué pasa si el partido no manda promocionales para un periodo específico”, agregó.

Por otro lado, la Consejera Claudia Zavala resaltó que serán los mismos partidos quienes definen el tiempo que otorgarán para su uso en promocionales de salud, mismos que trabajará la Secretaría de Gobernación.

En ese momento Ciro Murayama Rendón agregó que sólo los partidos políticos que renuncien a sus prerrogativas deben informarlo al INE, detallando el periodo, si se trata de radio o televisión o solamente alguna de esas dos opciones, así como si pauta federal o local.

“Los partidos que decidan no renunciar no nos tienen que decir nada, porque lo ordinario es que hagan uso de su prerrogativa, no nos tienen que responder nada, nosotros vamos a seguirles pautando siempre, no hace falta, porque ese derecho ya se los dio la Constitución”, abundó.