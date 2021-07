Partidos políticos reportan gasto de 71.2 mdp en campañas para la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- Mientras cientos de pacientes que enfermaron de covid-19 tuvieron que endeudarse con miles o cientos de miles de pesos para el tratamiento, y muchos otros fallecieron en esa lucha contra el virus, sin recursos o escaso dinero para afrontar la adversidad, en Sinaloa los partidos políticos no tuvieron problema para gastar en sus candidatos a la gubernatura 71 millones 274 mil 902 pesos solo en el periodo de campaña, del 4 de abril al 2 de junio.

Esa millonaria suma hubiera alcanzado para apoyar a 4 mil 751 enfermos de covid con 15 mil pesos, cifra considerada el gasto mínimo de tratamiento para un paciente no grave que sobrelleva la enfermedad en casa.

Las campañas más costosas

De acuerdo con los reportes de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo públicos sobre los gastos de campaña en la elección a la gubernatura de Sinaloa, la campaña más costosa fue la de Rubén Rocha Moya, con 27 millones 806 mil 734 pesos, de los cuales el Partido Sinaloense aportó 3 millones 855 mil 413 pesos y el resto correspondió a Morena, casi 24 millones de pesos.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 17 de julio sobre Covid-19

Con esa millonaria suma de 27.8 millones de pesos y una votación a favor de 624 mil 225 sufragios (56.6 por ciento), el partido gastó en promedio 44.55 pesos por cada voto obtenido en las urnas, la cifra más baja si se compara con el resto de los contendientes.

En el caso de Mario Zamora, quien fue respaldado por el PRI-PAN-PRD, realizó la segunda campaña más costosa, según los reportes oficiales. En su promoción gastaron 22 millones 839 mil 774 pesos, cifra que, si se divide entre los 358 mil 313 votos obtenidos, arrojan un gasto promedio de 63.74 pesos por sufragio.

¿Los votos más caros?

Al analizar los reportes de gasto que el Partido del Trabajo informó al INE por la campaña de la excandidata Gloria González Burboa, se advierte que además de representar la tercera mayor cifra, con 6 millones 593 mil 296 pesos, promedia un gasto de 329 pesos por voto, pues la exdiputada local obtuvo 19 mil 982 sufragios.

Pese a esas cifras del PT, es el Verde Ecologista quien promedia un mayor gasto por voto (582 pesos). Ellos lograron 10 mil 536 sufragios, pero destinaron 6 millones 136 mil 608 pesos a la campaña que inició Tomás Saucedo y culminó Misael Sánchez tras la renuncia del académico el 17 de mayo, 20 días antes de la jornada electoral.

Sin embargo, tanto Gloria González Burboa como Tomás Saucedo niegan haber recibido para sus campañas los millones que los partidos reportaron ante la autoridad electoral.

El excandidato del Verde, Saucedo, asegura que a él solo le entregaron menos de 20 mil pesos, aun cuando el partido detalló ante el INE haber destinado 4.4 millones de pesos para propaganda radiofónica, 157 mil para gastos operativos, 704 mil para propaganda en internet, 217 mil pesos para promoción en vía pública y 627 mil en propaganda utilitaria (gorras, playeras, mochilas, bolsas, etc.).

Niegan gasto millonario

Gloria González, por su parte, en entrevista para Debate aseguró que la dirigencia de su partido no le dio “ni para un vaso de agua”. Recordó incluso haber solicitado información ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al inicio de las campañas, para saber el monto real que el partido les destinaría, y ahí le confirmaron que eran alrededor de 12 millones 800 mil pesos para todos los candidatos y candidatas del PT.

“Recurso que llegó al partido, a la cuenta de Leobardo Alcántara”, asegura, en señalamiento directo al dirigente estatal del partido y hoy diputado federal electo por la alianza Juntos Hacemos Historia.

Y aunque se le solicitó opinión sobre este tema a Leobardo Alcántara, solo respondió que estaba en una reunión en la Ciudad de México.

González Burboa recordó que, en su momento, el dirigente estatal del PT declaró haberle entregado 20 mil pesos, versión que ella desmienta, pues asegura que, de los 3 millones de pesos que le habían dicho que le tocaban para su campaña a la gubernatura, nunca recibió un solo peso.

Cuestionada sobre los poco más de 3.8 millones de pesos que el PT reportó ante el INE como gastos en propaganda utilitaria para su campaña, además de 330 mil 699 pesos para promoción en vía pública y 1 millón 685 mil pesos en propaganda radiofónica, la excandidata refiere que, cuando mucho, le colocaron ocho espectaculares en todo el estado, pero no le dieron ninguna camiseta.

“No fue esa cantidad tan grande que se menciona. Lo único que me entregaron fueron calendarios, unas calcomanías chiquitas, espectaculares que fueron como ocho para todo el estado, no fue la gran cosa. No nos dieron ni para gastos de gasolina, nada, por eso renuncié”, dijo al recordar su dimisión en favor de Mario Zamora a, prácticamente, una semana de la jornada electoral. “A los partidos chicos, como el PT y el Verde, los toman como un negocio familiar”, dijo.

Leer más: Secretaría de Salud de Sinaloa se preparó desde antes para una reconversión

Desconocen gastos del partido FXM

El partido Fuerza por México, que abanderó a Rosa Elena Millán, reportó ante el INE gastos por 1 millón 337 mil 229 pesos, de los cuales gastaron poco más de un millón en utilitarios, 229 mil 771 pesos en radio y 73 mil 295 en gasto operativo; sin embargo, Rosa Elena confirmó a Debate que ella no recibió una sola aportación oficial del partido, ni para utilitarios. “No abrimos tampoco ninguna cuenta bancaria, todo lo concentraron en México... La ley señala que son los partidos los que deben autorizarlas, y nunca nos autorizaron”, indicó.

Reconoció que ella reportó gastos al partido por 236 mil 565 pesos como aportación propia y 594 mil 512 pesos de aportación de simpatizantes, en ambos casos se trató de comodatos y en especie, detalló.