¡Pasaron más de 20 años! El antes y después de AMLO y Layda Sansores (foto)

Campeche.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha dejado claro su apoyo incondicional al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de la Cuarta Transformación, sin embargo, la relación entre estos dos personajes políticos se remonta a muchos años atrás.

Layda Sansores compartió ayer sábado en su cuenta oficial de Twitter una foto acompañada de AMLO a bordo de un helicóptero mientras supervisan los avances de la obra del Tren Maya, que la gobernadora calificó como "la obra más importante de la historia" en Campeche.

En la imagen los morenistas lucen tomados de la mano y con una sonrisa en sus rostros, y los seguidores de la mandataria estatal no tardaron en recordar la antigua relación de amistad entre ambos políticos con una foto de muchos años atrás juntos.

En la imagen en blanco y negro se observa a un Andrés Manuel López Obrador mucho más joven, acompañado de una Layda Sansores igualmente joven, y al parecer data de finales de los 90's, cuando ambos formaban parte del PRD.

Fue en 1997 cuando Layda Sansores conoció a AMLO. En aquel entonces, el actual titular del Ejecutivo era el dirigente nacional del PRD y eligió a la actual morenista como su candidata a la gubernatura de Campeche, es decir, que desde hace más de 20 años Layda aspiraba a gobernar el estado, lo que finalmente pudo lograr este 2021 de la mano de AMLO.

La gobernadora de Campeche, que actualmente tiene 76 años, en una ocasión años atrás compartió la vieja foto en compañía del actual presidente de México, de 67 años de edad, evocando el movimiento que iniciaron juntos para "transformar" al país, con numerosos elogios al fundador del partido de Morena.

"Hace 21 años junto a @lopezobrador_ iniciamos la lucha para transformar a México. El movía todo, sacudía conciencias, regalaba sueños y regábamos la semilla por toda la Patria. Conocimos lo amargo de la derrota injusta sin imaginar que la victoria sería tan tersa como flor viva", escribió Layda Sansores.

El antes y el después de AMLO y Layda Sansores. Foto: Especial

La fotografía da cuenta del antes y el después de Layda Sansores y AMLO, quienes han sido cercanos desde 1997 cuando sus carreras políticas se unieron al mismo camino en la izquierda mexicana. 24 años después, siguen en el mismo partido, esta vez Morena, ahora López Obrador como titular del Ejecutivo y Sansores como gobernadora de Campeche tras llevarse la victoria para el cargo en el proceso electoral 2021.

Y para no dejar lugar a dudas, la morenista reafirmó su apoyo incondicional y admiración hacia el mandatario durante su visita a Campeche en días pasados.

Durante la conferencia Mañanera del 29 de octubre, Layda Sansores aseguró que seguirá obedeciendo la ley de AMLO, que consiste en no mentir y no robar, además de expresar su emoción por estar frente a quien considera "el poema que siempre marca la ruta".

"Gracias presidente, hoy es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora, no puedo evitar la emoción, sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, el poema que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad, muchísimas gracias", dijo la gobernadora de Campeche.