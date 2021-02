Pasea Salgado en CDMX entre porras

Ciudad de México.- Sin confirmar si previamente asistió a la comparecencia de Morena por la acusación de abuso sexual, el candidato a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, apareció paseando junto a una multitud en la Ciudad de México.

Salgado Macedonio fue recibido entre porras por un grupo que llegó este mismo martes proveniente de Guerrero a la explanada del Monumento a la Revolución, cerca de la Avenida Reforma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Félix, Félix, ra, ra", "¡Viva el toro, viva el toro!, "Jefe, candidato", le gritaron los allegados.

Leer más: Califica PRD de "horror" postulación de Félix Salgado Macedonio por Morena

Tras los vítores, el candidato se subió a una camioneta y partió de esta zona ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Desde antes de las 12:30 horas, se esperaba que el senador con licencia acudiera a la sesión del Consejo Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena al ser acusado de abuso sexual en contra de Basilia Castañeda.



Sin embargo, el candidato morenista no fue visto afuera del Hotel Sevilla Palace, el cual se preveía fuera la sede, ni tampoco se confirmó por parte del partido un cambio de instalaciones.

Tal como afirmó desde las 12:30 horas, Basilia Castañeda reiteró que pasando las 15:00 horas sigue sin saber dónde ocurrió la comparecencia a la que tenía que acudir su abogada Patricia Olamendi.

"Pues aún no me dicen nada", dijo, "es obvio que quiso esconderse de la prensa, porque teníamos que comparecer los dos y no se nos avisó".

Leer más: Felix Salgado se registra como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero

Basilia asegura que Salgado Macedonio abusó de ella en 1998 cuando ella acudió a casa de él en Acapulco.