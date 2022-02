Pasó de reprimido a represor: Loret de Mola sobre AMLO al borde del llanto

México.- El periodista Carlos Loret de Mola declaró que AMLO pasó de ser reprimido a represor, luego de que el presidente estuvo al borde del llanto al recordar que sus hijos fueron víctimas de ataques y espionaje desde niños.

En su columna de opinión publicada el 16 de febrero de 2022, Loret de Mola destacó "cómo han cambiado las cosas", pues Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un opositor perseguido a perseguir y exhibir opositores tras el escándalo por la vida de lujos de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas.

"Cómo han cambiado las cosas: hoy el que persigue es él, el que viola la seguridad de una familia con hijos chicos, el que no permite la crítica y el que abusa del poder. De reprimido a represor. Y todo porque no tiene explicación a los lujos de la casona de José Ramón en Houston", aseveró el conductor de Latinus

Recapitulando lo ocurrido en La Mañanera de ayer, el periodista relató que a AMLO "se le cortó la voz" al recordar cuando sus hijos eran chicos y él era un opositor en su natal Tabasco contra el gobierno del priista Roberto Madrazo.

"Contó que lo espiaba el Cisen, que se metía en su vida privada, que un helicóptero sobrevolaba su casa, que su comadre Carmen Lira (directora de "La Jornada") y la reportera Lourdes Galaz se llevaron a sus hijos de ahí", recordó Loret.

En la misma columna, expuso un "tercer conflicto de interés" que involucraría al hijo mayor de AMLO, que supuestamente redactó su comunicado en Word con una licencia a nombre de la empresa Zytech Group, a la que "el SAT le condonó multas en 2019".

"Nada nuevo: mientras el papá criminaliza a quien tiene dinero, su hijo vive como rico con un financiamiento inexplicable", añadió Loret de Mola.

Además, recordó que la firma KEI Partners, donde trabaja José Ramón López, es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez, "consentido de López Obrador" y que forma parte de su Consejo Asesor Empresarial.

Por otra parte, Carlos Loret de Mola calificó como "otro ataque desmedido" las declaraciones de AMLO contra su esposa, por lo que considera que el mandatario "se muestra desesperado, enojado, arrinconado, profundamente violento".

El columnista criticó que López Obrador envió una carta al INAI pidiendo publicar sus ingresos, pero es "incapaz de explicar losd e su hijo y los de él mismo" desde que fue jefe de gobierno capitalino hasta la fecha.

"La prioridad nacional son mis ganancias. No los periodistas ejecutados este mes. No los 600 mil muertos de la pandemia. No la violencia récord en el país", agregó el periodista.