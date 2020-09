Pastor evangélico de Sonora deja México Libre y se une a Morena

Ciudad de México.-La organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala, México Libre recibió la renuncia del pastor evangélico Raúl Álvarez Esquer, originario de Sonora, quien había sido nombrado como delegado nacional y dijo que su salida obedeció al incumplimiento de las promesas de candidaturas que habían realizado para que se sumarán como líderes a esta agrupación política.

La renuncia del religioso se dio el pasado 4 de agosto ante la Séptima Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), semanas antes de que el Consejo General de este órgano electoral emitiera la negativa a México Libre de su registro como partido político, según reporta una publicación de Animal Político.

Álvarez Esquer es un líder que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien formalizó su salida de la organización política tras el oficio que se entregó al INE, además de que se le turno una copia tanto a Calderón como a Zavala, según cuentan los medios locales que exhibió el documento.

Aclara que la Secretaría de Gobernación no lo tiene registrado como ministro de culto, situación que la atribuye a que no tiene iglesia. Por esta razón, explica que el órgano electoral no lo detecto ante la labor que realiza de manera independiente.

De acuerdo a Animal Político, este religioso fue el responsable de organizar una asamblea para México Libre en el distrito 7 de Sonora, en que la organización logró que se sumarán 333 personas.

Luego de su separación de México Libre, comentó que recibió la invitación de Petra Santos Ortiz, que es la líder de Morena en Sonora y que aspira a la candidatura a la gubernatura, que se sumara a trabajar con ella.

Lo anterior comentado quedó registrado en un video que transmitió el portal Tiznado Noticias en Facebook, en el cual Álvarez Esque hace varias revelaciones, primero que recibió ofrecimientos de candidaturas por México Libre y dijo que aceptó porque nadie después de muchos años les habían ofrecido nada y dijo que "ni el PRI ni nadie, pues bueno, me gusta la idea’, agrega.

En el portal Tiznado Noticias, el líder religioso externó su molestia: "...ya empecé a ver que había ciertas cosas...y miraba yo como que negociaban candidaturas", y menciona que "se nos vendió la idea presidencialista, o sea, que podríamos tener una candidatura, gente que nunca tuvimos nada, y después sentí que venían corbatudos a tomar esos puestos". Fue en ese momento, que tomó la decisión de abandonar a México Libre.

El pasado 4 de septiembre, la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) de por Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa recibió negativa para convertirse en partido político por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Siete de los consejeros votaron en contra del registro y cuatro a favor, por lo que la mayoría determinó negar la afiliación al grupo mencionado. La decisión se dio después de notar financiamiento poco claro por medio de la aplicación Clip, que no permite identificar a las personas que aportan recursos.

Uno de los siete que se negaron fue el consejero del INE, Lorenzo Cordova, quien argumentó que "el dinero opaco debería ser causal genérica para negar un registro".Pero este domingo 13 de septiembre, tanto Calderón como Zavala se presentaron ante el INE para realizar la impugnación .

Zavala y Calderón dijeron ante el INE que el motivo de la impugnación era porque el órgano electoral tomó una decisión infundada ya que se basó en reglas que no existen, al “inventar” que si el 5 por ciento de las aportaciones no eran reconocidas era motivo suficiente para negarles el registro como partido político.

