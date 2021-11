"Patética la Mañanera de AMLO en Nueva York": Diego Fernández de Cevallos critica viaje a la ONU

"En realidad no proyectó la imagen de un presidente de México ni de un estadista hablando en un foro mundial, se vio como un remedo de 'Chucho el Roto', ese que le quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres, pero este solamente se los pide y además propone que la entrega llegue directamente a las manos de cada pobre del mundo, y hay 750 millones de pobres, o sea que López Obrador apuesta a que en el corazón de mil de sus obviados ricos, mil de los más ricos del mundo y sus respectivas corporaciones, está la solución para 750 millones de miserables", aseveró el abogado.

"En realidad se trató de una Mañanera en Nueva York, y fue para hablarle a los de aquí más que para hablarle a los del mundo, fue realmente patética esa Mañanera , por eso me burlé de él en mis redes y dije que me pareció excelente el discurso de Tartufo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el combate a la corrupción, la pobreza y la corrupción. Solo falta ahora que inviten al Chapo clases sobre combate a las drogas", dijo Fernández de Cevallos.

Raúl Durán Periodista

